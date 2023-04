Bijna 250 tips over Germa van den Boom bij naderende deadline: ‘Tien procent bevat nieuwe informatie’

1 uur geleden

Nieuws 258 keer gelezen

NIEUWENDIJK • Over een aantal dagen verloopt de beloning van 250.000 euro voor de gouden tip, die moet leiden tot het vinden van Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Ongeveer een half jaar geleden loofde de Peter R. de Vries Foundation de beloning uit, wat het coldcaseteam een berg aan (nieuwe) informatie opleverde.

De 19-jarige Germa verdween in de nacht van 28 op 29 juli 1984 uit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Ze was dat weekend voor het eerst alleen thuis. Haar ouders en jongere broer waren bij familie. Omdat er na haar verdwijning bloedsporen in het huis werden gevonden, is het voor de politie en de familie duidelijk dat zich in het huis een drama moet hebben afgespeeld, waar Germa het slachtoffer van is geworden. De vraag is echter wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Aandacht voor de zaak

Al verschillende keren is er aandacht gevraagd voor deze vermissingszaak. Afgelopen oktober deed de Peter R. de Vries Foundation dat opnieuw. Met het uitloven van een grote beloning voor de gouden tip doet men een ultieme poging om duidelijkheid in deze zaak te verschaffen.

De grote hoeveelheid tips die de afgelopen maanden zijn binnengekomen moeten daarbij helpen. “In totaal zijn er bijna 250 tips binnengekomen”, vertelt Kelly de Vries, directeur van de Peter R. de Vries Foundation. “Dit zijn er ontzettend veel. Uiteraard zitten hier verschillende soorten tips tussen, waaronder paranormale tips en meedenktips. Maar zeker ook tips die concrete informatie bevatten die verder onderzocht moet worden.”

Het coldcaseteam is nog steeds bezig met het uitrechercheren van alle tips. “Hier kan nog best een tijd overheen gaan voordat dit afgerond is”, stelt De Vries. “Na 20 april – de deadline van het indienen van de gouden tip om aanspraak te maken op de beloning – heeft het coldcaseteam dus nog de tijd om alles te onderzoeken.”

Nieuwe informatie

Volgens de directeur van de Peter R. De Vries Foundation bevat een klein gedeelte van de tips nieuwe informatie. “Ongeveer 10 procent van de tips die bij ons zijn binnengekomen bevatten nieuwe informatie voor het coldcaseteam. Veel andere tips waren al bekend.” Of de beloning van 250.000 euro wordt uitgekeerd voor een gouden tip, is nu nog niet bekend. “Dit kunnen wij pas concluderen als het onderzoek van het coldcaseteam is afgerond”, zegt De Vries, die ook hoop houdt op een doorbraak in de zaak. “Wij houden hoop en blijven altijd mogelijkheden zien.”

Tips zijn ook na 20 april nog welkom bij de Peter R. de Vries Foundation, alleen kan er dan geen aanspraak gemaakt worden op de beloning van 250.000 euro.

Na de deadline zal niet alleen het onderzoek doorgaan: “Ook wij vanuit de Foundation blijven ons inzetten”, aldus De Vries. De mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst nog eens op grootschalige wijze aandacht voor de vermissingszaak wordt gevraagd door de Peter R. de Vries Foundation. Volgens De Vries worden echter eerst de onderzoeksresultaten van het coldcaseteam afgewacht.

Impact

De afgelopen zes maanden zijn zwaar geweest voor de familie van Germa, vertelt De Vries. “De hoop, alle herinneringen, het verdriet, het kost erg veel energie. Maar tegelijkertijd wil de familie alles op alles zetten om de antwoorden te krijgen die zij verdienen. Zij willen afscheid kunnen nemen van Germa en dat kan alleen als we haar vinden. Ik heb ontzettend veel bewondering voor de kracht en de manier waarop deze familie steun aan elkaar heeft.”

Het nichtje van Germa, Emily Langerak (33), richtte zich deze week nog in een brief aan de mogelijke dader in de vermissingszaak. ‘De wanhoop, boosheid en verdriet, het heeft ons voor het leven getekend. En waarom? Wat is er gebeurd of juist niet gebeurd dat het leven van Germa voor lange tijd al een vraagteken is? Waarom is haar voor altijd de stilte opgelegd? Wie of wat heeft jou het recht gegeven om al zo lang te zwijgen?’, schrijft ze.

‘De stilte is gekmakend en lange tijd ben ik zo kwaad geweest. Het woord ‘vergeving’ niet kunnen uitspreken. Maar nu wil ik dat wel doen. Ik vergeef jou het zwijgen als je vertelt waar ze is. Ik vergeef het jouw omgeving, jouw familie als ze meer van dit alles wisten. Ik vergeef het jou zodra ik mijn kinderen kan vertellen dat Germa één van de mooiste sterren aan de hemel is.’