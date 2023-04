Van noodgedwongen verhuizing naar een nieuwe toekomst: Altenastaete gered door overname Maaswaarden

1 uur geleden

NIEUWENDIJ/WERKENDAM • Altenastaete in Nieuwendijk en Werkendam wordt overgenomen door Maaswaarden Ouderenzorg. Door de overname kunnen de bewoners van Altenastaete in de huidige panden blijven wonen. Maaswaarden, een zorgorganisatie met complexen in Wijk en Aalburg en Andel, zal tevens de huidige werknemers van Altenastaete in dienst nemen.

Geert Tieman, interim-bestuurder van Altenastaete, en Liselotte van Bokhoven, directeur-bestuurder van Maaswaarden, hebben woensdag het contract voor de overname ondertekend. CZ Zorgkantoor, dat eind vorig jaar de financiering van de zorg in Altenastaete stopzette, is akkoord gegaan met de overname.

Seinen op rood

Vorig jaar november sprongen de seinen op rood voor Altenastaete. CZ Zorgkantoor zegde het contract met Altenastaete op, waarmee de zware, intensieve zorg voor de bewoners geregeld werd via de Wet langdurige zorg. De reden hiervoor was dat CZ er geen vertrouwen meer in had dat Altenastaete goede zorg kon bieden, aangezien afspraken meerdere keren niet waren nagekomen.

Voor het besluit van CZ was het al een tijd onrustig rondom Altenastaete. Na onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd er een verbetertraject in gang gezet, maar volgens CZ waren de getroffen maatregelen niet voldoende. Het opzeggen van het zorgcontract had grote gevolgen voor de oudere, veelal kwetsbare bewoners van Altenastaete. Zij zouden voor 28 februari 2023 noodgedwongen moeten verhuizen naar een andere instelling, die wel passende en gecontracteerde zorg kan bieden.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Altenastaete greep in en stelde Geert Tieman (eerder bestuurder van Senioren Residenties Drechtstreek) aan als tijdelijk bestuurder. Hij werkte sindsdien hard aan het oplossen van de problemen waarin de zorginstelling verkeerde. Na vele gesprekken gevoerd te hebben is Altenastaete nu gered.

Zorg overdragen

Tieman heeft de afgelopen maanden een plan uitgewerkt, waarmee de bewoners in hun eigen appartement kunnen blijven wonen en daar goede zorg kunnen blijven ontvangen van ‘hun eigen’ zorgmedewerkers. Het centrale idee in dit plan is dat Altenastaete de zorg voor haar bewoners overdraagt aan een andere zorgaanbieder.

“In goed overleg met het zorgkantoor zijn hiervoor gesprekken gevoerd met de bestuurder van Maaswaarden in Wijk en Aalburg, mevrouw Liselotte van Bokhoven”, vertelt Tieman daags na het ondertekenen van het contract. “Die gesprekken hebben erin geresulteerd dat gisteren een overeenkomst is getekend, die - nadat nog veel zaken moeten worden uitgewerkt - er uiteindelijk toe zal leiden dat de zorgovereenkomsten en de arbeidsovereenkomsten van Altenastaete aan Maaswaarden worden overgedragen.”

Nieuw contract met CZ Zorgkantoor

Het goede nieuws voor Altenastaete is nu ook dat CZ Zorgkantoor weer vertrouwen heeft in de zorginstelling. “Met dit perspectief op samenwerking met Maaswaarden is ook het vertrouwen van het zorgkantoor in Altenastaete voldoende hersteld, zodat Altenastaete weer bewoners kan opnemen.”

Tieman noemt de afgelopen tijd een ‘turbulente periode’, maar hij is blij dat Altenastaete nu de weg naar een oplossing is ingeslagen.