• De brandweer van Dussen kwam ook in actie.

Dussen hangt vol met vogelnestkastjes: ook brandweer rukt uit om te helpen

di 11 apr. 2023, 16:52

Nieuws 273 keer gelezen

DUSSEN • Wie zijn ogen in de kern van Dussen goed de kost geeft ontdekt op boomstammen steeds meer vogelnestkastjes. Overal kom je ze tegen. Het is het slotstuk van een succesvol project naar een idee van de lokale Regio Advies Groep en een aantal vogelaars van Altenatuur.

Dussense brandweermannen rukten onlangs in vol ornaat, maar geheel vrijwillig uit naar de Kasteeltuin om op ladders aan dertig eiken mezenkasten op te hangen. Vorige week werd het centrum van Dussen ook al voorzien van mees- en mussenkasten die door de gemeente Altena opgehangen werden. Het pronkstuk zijn de zes degelijke gierzwaluwenkasten die aan de Dussenaar bevestigd zijn.

Handen uit de mouwen

De nestkasten, geschonken door Het Brabants Landschap, werden in januari en februari door de Liniewerkers gezaagd en in elkaar geschroefd. Lokale inwoners staken gedurende het gehele project op de één of andere manier hun handen uit de mouwen tijdens een viertal knutselmiddagen op de scholen en het ophangen van de nestkasten.

Ook donateurs droegen hun steentje bij en 160 kinderhandjes voorzagen de kastjes van hun eigen voornaam, zodat ze het komende voorjaar mooi kunnen volgen welke vogels hun kastje uitgezocht hebben om er in te gaan broeden. Na nog een aantal gastlessen op de scholen komt het ‘Samen voor de buurt vogelhuisjes maken’ in alle opzichten prima uit de verf.