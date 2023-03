Zonnebloem afdeling Dussen-Hank zoekt enthousiaste lotenverkopers

wo 15 mrt. 2023, 14:46

DUSSEN/HANK • De Zonnebloemloterij is een belangrijke inkomstenbron voor de afdeling Dussen-Hank. Elk jaar gaan de vrijwilligers op pad om zoveel mogelijk loten te verkopen en hiermee geld op te halen voor het goede doel.

Mensen met een lichamelijke beperking iets geven om naar uit te kijken. Dat is wat de Zonnebloem doet. De jaarlijkse loterij draagt hieraan bij. Met de opbrengst organiseren vrijwilligers van de lokale afdelingen gezellige activiteiten en uitstapjes. Hiermee haalt men mensen met een lichamelijke beperkingen uit hun sociaal isolement.

Van 4 april tot 10 september 2023 staat de lotenverkoop in Dussen gepland. Voor met name Dussen is men nog op zoek naar vrijwilligers die drie uurtjes tijd over hebben en loten willen verkopen. Opgeven kan bij Henk Brouwer, via 06-16456995.