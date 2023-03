HOPPAS Kinderopvang opent nieuwe BSO op terrein van GRC 14 in Giessen

GIESSEN • HOPPAS Kinderopvang heeft op woensdag 1 maart een nieuwe BSO locatie in Giessen-Rijswijk geopend, op het terrein van voetbalvereniging GRC 14. Deze BSO was voorheen gevestigd in basisschool De Parel.

De redenen voor de verhuizing zijn dat het terrein van GRC14 een mooie plek biedt voor kinderen om na schooltijd te vertoeven, zeker met het naast gelegen Almbos. Verder komen er steeds meer kinderen naar de BSO, wat maakt dat de BSO in de school niet meer passend was.

Slijm-douche

De verhuizing is gevierd met een officieel openingsmoment, waarbij er activiteiten werden georganiseerd voor de kinderen uit de buurt. Zo was er een springkussen, schminken, scootmobiel-parcours rijden, bowlingbal slingeren, marshmallow-spel en een medewerker kreeg een heuse slijm-douche.

‘Elkaar versterken’

Het bestuur van GRC 14 en de directie van HOPPAS hadden al enige tijd contact om de plannen vorm te geven. “Op deze manier kunnen we elkaar versterken”, vertelt Cor Overduin, onderdeel van de directie van HOPPAS. “Het terrein van GRC 14 wordt vooral in de avonden gebruikt en de ruimtes en het terrein zijn in de middag beschikbaar voor de BSO. Zo wordt het terrein nog efficiënter gebruikt. En de kinderen worden op een supergaaf terrein opgevangen, waar veel ruimte is voor sport en spel.”