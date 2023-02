Juf Ria neemt na 44 jaar afscheid van Basisschool Oudendijk: ‘Ik speel de hele dag toneel’

49 minuten geleden

Algemeen 177 keer gelezen

OUDENDIJK • Liefst 44 jaar stond Ria Buijk voor de klas bij Basisschool Oudendijk, maar na donderdag niet meer. Na een leven lang lesgeven gaat ‘juf Ria’ deze week met pensioen. “Dan wordt het eindelijk tijd om onze lange bucketlist af te werken”, vertelt ze al iets over de plannen na haar pensionering.

De 66-jarige Ria woonde ooit in Sleeuwijk, maar de liefde bracht haar in Ossendrecht. Dit is een klein dorpje dat tegen de Belgische grens aanligt, boven Antwerpen. Als gevolg hiervan zit Ria iedere dag drie uur in de auto, om les te kunnen geven op de basisschool die haar aan het hart ligt. Want ondanks de flinke reistijd heeft ze nooit overwogen om dichterbij huis les te gaan geven. “Een school als BS Oudendijk vind je nergens anders, daarom wilde ik hier niet weg”, vertelt Ria. “Het sociale klimaat op deze school is heel erg goed.”

Van jongs af aan was het voor Ria duidelijk dat ze juf wilde worden. Na een PABO-opleiding trad ze al snel in dienst van BS Oudendijk. “De school had toen 51 leerlingen en de kleuterklassen bestonden hier nog niet. Kinderen kwamen naar school als ze zes waren en sloten aan bij groep 3, terwijl ze nog niet konden knippen of schrijven. Pas in 1985 kwamen er verplicht kleuterklassen”, herinnert ze zich over haar beginperiode als juffrouw.

Spontaniteit van groep 3/4

Van de 44 jaar die Ria lesgaf, stond ze maar liefst 43 jaar voor groep 3/4. Eén jaar maakte ze een uitstapje naar groep 5/6, maar hier miste ze de spontaniteit van de iets jongere kinderen. Ze licht toe waarom groep 3/4 zo leuk is om les aan te geven: “Als je de kinderen iets probeert te leren en je brengt het enthousiast, maakt het de kinderen ook enthousiast en hebben ze er plezier in. Daar geniet ik van. Kinderen in deze groep zijn heel erg leergierig en vinden alles wat je doet leuk. Eigenlijk sta ik de hele dag voor de klas toneel te spelen, want ik houd ook erg veel van muziek en dansen.”

Zeker niet saai

Juf Ria krijgt nog wel eens de vraag of 44 jaar lesgeven op dezelfde school en aan dezelfde groep niet saai wordt. “Zeker niet”, zo stelt ze. “Ik heb altijd zelf mogen kiezen welke lesmethoden ik gebruikte, waardoor ik steeds op een andere manier les kon geven aan de kinderen. Geestdodend werd het dus niet.”

Gedurende de jaren kwamen er ook meer veranderingen in het onderwijs. “Zo moeten leraren de kinderen nu meer eigenaarschap geven. Met andere woorden: we zeggen te veel voor en begeleiden ze te veel. Dit mag niet meer. Ik ben het er wel mee eens dat dit goed is voor de kinderen, omdat ze zich zo beter kunnen ontwikkelen.”

Ria probeerde de kinderen mee te geven dat ze respect voor elkaar moeten hebben. “Ieder jaar deed ik een project dat ‘Land van Grijs’ heet. In dit land heeft niemand een keuze. Iedereen krijgt een bal voor zijn verjaardag en er wordt iedere dag rijst gegeten. Ik probeer de kinderen te leren dat zij wel allemaal een eigen keus hebben en dat ze respect moeten hebben voor de keuzes van anderen.”

Alle jarigen toezingen

Als hoogtepunten noemt Ria onder meer het toezingen van de jarigen op school, wat één keer per week gebeurde. “Alle jarigen moesten dan op een tafel gaan staan en werden vervolgens door de hele school toegezongen. Dit zorgde voor een goede sfeer in de school.”

Ze is dankbaar voor de hulp die ze meer dan 33 jaar lang op maandagmorgen kreeg van Henny Vink. Ook denkt Ria met een glimlach terug op de eerste maandagen na de kerstvakantie. “De leraren moesten altijd ontdekken wat de leerlingen voor ludiek iets bedacht hadden. Altijd werd er kattenkwaad uitgehaald, zonder dat er dingen kapot gingen.” Wel is het voor Ria nog steeds een raadsel hoe een picknicktafel ooit boven op het dak van de school terecht is gekomen.

Met minder plezier kijkt de juf van groep 3/4 terug op de coronaperiode. “Dat was een zware periode, die lang duurde. Gelukkig heb ik toen veel hulp gekregen van klassenassistent Lisa.”

Kinderen van oud-leerlingen

Leuk om te benoemen is dat Ria veel kinderen in de klas heeft (gehad) van oud-leerlingen. “Tijdens rapportgesprekken haalden we dus regelmatig oude herinneringen naar boven. Het was altijd leuk om te zien hoe het nu met hen gaat.” Kleinkinderen van oud-leerlingen heeft Ria nog niet in de klas gehad. “Dan had ik nog een paar jaar door moeten gaan”, zegt ze lachend.

Halverwege het jaar

Dat Juf Ria halverwege het jaar met pensioen gaat, heeft een duidelijke reden. Samen met haar man heeft ze een camper gekocht, waar ze graag mee op reis gaat. “Dit keer willen we ervan profiteren dat we eindelijk lang op reis kunnen met de camper. Op onze bucketlist staat onder andere een bezoek aan Engeland en Denemarken, dus we zijn voornemens om door Europa te gaan reizen. De reis is nog niet uitgestippeld, maar we zien wel hoelang we het volhouden”, lacht ze.

Voordat het zover is staat donderdag eerst haar afscheid van BS Oudendijk te wachten. Ria is er geen fan van om in de belangstelling te staan, “maar het is aan de andere kant ook wel leuk om zo afscheid te nemen.”

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van donderdag 23 februari 2023. Foto’s van het afscheid van Ria Buijk zijn toegevoegd aan dit artikel.