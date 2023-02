Joost van Rooijen met GDC op titelkoers, maar: ‘We winnen wedstrijden nooit zomaar even’

32 minuten geleden

Algemeen 79 keer gelezen

EETHEN • GDC laat zich dit seizoen weer nadrukkelijk gelden. De equipe van trainer Gerrit Molenaar heeft met een periodetitel de eerste prijs al binnen en voert al maanden de ranglijst aan in de derde klasse E. Op naar de titel zou je denken, maar kind van de club Joost van Rooijen is voorzichtig met zijn uitspraken.

Bij de familie Van Rooijen telt er maar één club. Dat is GDC. Samen met zijn jongere broer en doelman Tim van Rooijen verdedigt Joost van Rooijen de kleuren van de Genderen Drongelen Combinatie. Daarnaast is vader Paul van Rooijen voorzitter bij de derdeklasser. Moeder Van Rooijen maakt zich er ook verdienstelijk en een zus heeft ook gevoetbald bij GDC.

Nooit een andere club overwogen

Het is echt zijn cluppie, vertelt Joost van Rooijen. “GDC is ook echt de club binnen het gezin en komt bij ons thuis dan ook vaak langs aan de eettafel. Wij komen officieus uit Nieuwegein. Na onze verhuizing naar Wijk en Aalburg ging ik naar de basisschool in Genderen en ben ik bij GDC gaan voetballen. Ik ben er altijd blijven hangen en heb nooit overwogen om bij een andere club te gaan spelen. De saamhorigheid bij GDC spreekt mij aan en je voetbalt er met je vrienden. Dat vind ik belangrijk”, stelt hij.

“Verder heb ik het hartstikke druk met mijn werk als zelfstandig tegelzetter en daarom zoek ik het ook niet om hogerop te gaan. Daarnaast is het gewoon leuk om met samen met mijn broer Tim te voetballen. Ik ben best fanatiek, maar hij is nog fanatieker. We nemen elkaar ook wel eens de maat, maar na de wedstrijd is dat weer over”, aldus Van Rooijen.

Bijzondere ervaring

Al op 17-jarige leeftijd debuteerde Joost van Rooijen in het eerste van GDC. Eerst als linksback en vervolgens als centrale verdediger. Sinds een aantal jaren speelt hij op het middenveld.

Met GDC maakte hij nog de sprong naar de tweede en eerste klasse. “De eerste klasse was een bijzondere ervaring, maar wel te hoog gegrepen voor GDC”, stelt de nu 27-jarige middenvelder, die vervolgens met GDC afdaalde met twee degradaties naar de derde klasse. “De eerste klasse was zeker leerzaam. Alleen kwamen we gewoon tekort. Je speelt tegen ploegen die overal spelers vandaan halen en wij moesten het doen met de eigen jongens. Dus dat werd een lastig verhaal. Je had zaterdagen dat je compleet werd weggespeeld”, aldus Van Rooijen, die zich op zijn positie op het middenveld goed manifesteert.

Favoriete positie

Met nummer acht speelt hij tussen de nummer zes Jamie Youell en de nummer tien Tom van Rijswijk in een vrije rol. “Het is mijn favoriete positie. De ene keer speel ik meer verdedigend en de andere keer meer aanvallend. Het elftal steekt goed in elkaar. We kennen elkaar al heel lang en we zijn allemaal vrienden. Aanvoerder Jamie Youell gaat voorop in de strijd en is ook echte een leider in het team. Verder is Tom van Rijswijk heel belangrijk bij ons. De teamgeest is sterk. Dat is ook de kracht van GDC. We gaan er met zijn allen voor. Voetballend zal het niet altijd even best zijn wat wij laten zien, maar met ons team staan we er wel op zaterdag.”

Breder

Joost van Rooijen kan wel verklaren waarom GDC het dit seizoen weer zo goed doet en al maanden aan kop van de ranglijst staat. “We spelen al een aantal jaren samen. Dus iedereen weet wel een beetje hoe of wat. Met de nieuwelingen Afonso Ndongala en Tresor Mbiavanga zijn we in de breedte ook wat sterker geworden. Het loopt gewoon tot nu toe en het staat goed bij ons.”

GDC bleef tot het verlies bij Dongen al heel de competitie ongeslagen. Het verlies bij Dongen kan wel eens een dure misser zijn geweest. “We vergaten de kansen te benutten. We liepen meer tegen onszelf te voetballen, dan tegen de tegenstander. Hoe het kan weet ik niet. Die wedstrijden heb je er ook bij”, aldus Van Rooijen.

Een week later herstelde GDC zich met een superieure winst van 5-0 tegen Vuren. Het geslagen gat van de koploper GDC met de andere titelkandidaat Sleeuwijk is wel verschrompeld tot een paar punten. Dus gaat het nog spannend worden. Het gat met DESK is ruimer, met vijf punten. Een prijs heeft GDC al binnen met de eerste periodetitel.

Voorzichtig denken aan titel

“Daar mogen we zeker trots op zijn”, vindt Van Rooijen. “Ik vind dat we nu voorzichtig kunnen gaan denken om voor het kampioenschap te gaan. Sleeuwijk en DESK staan nog dicht bij ons. Dat zijn ook hele goede ploegen. Dat beseffen we ook wel. Daarom zeg ik dat wij voorzichtig zijn met het uitspreken, dat we vol voor het kampioenschap gaan. Natuurlijk sta je op kop. Dus dan moet je er ook voor gaan, maar ik kan niet zeggen dat we het worden.”

“We moeten gewoon blijven winnen en de tegenstanders onderin, zoals Dongen, niet onderschatten. We zullen goed bij de les moeten zijn. Ik heb bij GDC nooit wedstrijden gespeeld die we zomaar even wonnen. We weten van onszelf dat we altijd scherp moeten zijn”, beseft Joost van Rooijen, dat GDC er nog hard aan moet trekken om het kampioenschap daadwerkelijk binnen te halen.

Joost van Rooijen

Geboren: 12-12-1995

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Wijk en Aalburg

Club: GDC

Dagelijks leven: Zelfstandig tegelzetter

Positie: Middenvelder

Nico van Es