HartenBus gerealiseerd door inzet van velen: ‘Het is van mond tot mond gegaan’

43 minuten geleden

Algemeen 101 keer gelezen

GIESSEN • Met hulp van gulle gevers kan Nicolette van Andel weer een doel van de HartenBrigade afstrepen. Na iets langer dan een jaar sparen is er voldoende geld opgehaald om een eigen bus aan te schaffen, waarmee mensen van en naar de HartenJager in Giessen vervoerd kunnen worden.

“Ieder jaar stel ik een doel voor de HartenBrigade”, vertelt Nicolette, die werkzaam is voor Trema Welzijn en de HartenBrigade samen met vrijwilligers en collega Anne van Breugel runt. “Voor 2022 was het doel om voldoende geld in te zamelen voor de aanschaf van een eigen bus. Het is ons net niet gelukt om dit binnen een jaar voor elkaar te krijgen, maar wel bijna.”

“Ik denk dat er momenteel nog teveel mensen thuis zitten die graag naar de HartenJager zouden komen, maar niet de financiën hebben voor het regelen van een taxi of dit niet overzien. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die het lastig vinden om hulp te vragen aan anderen, omdat ze niet afhankelijk willen zijn. Daarom geloof ik erin dat de HartenBus, zoals het voertuig gaat heten, het verschil kan maken voor mensen in Altena”, legt Nicolette opgewekt uit waarom ze blij is met de bus.

Veel giften ontvangen

Nicolette vindt het opvallend dat heel veel mensen moeite hebben gedaan om het aanschaffen van de bus mogelijk te maken, nadat er door de HartenBrigade slechts één keer het doel voor 2022 bekendgemaakt was. “Hierna is het van mond tot mond gegaan.” Dit leverde bijzondere donaties op.

Zo doneerde een pasgetrouwd stel het geld dat zij tijdens de bruiloft gekregen hadden en waren er bedrijven die na een feestje enveloppen met geld langsbrachten. “Dit waren hele bijzondere dingen”, aldus Nicolette. Niet alleen bedrijven en particulieren droegen bij aan de bus, ook kerken en scholen hielden collectes of organiseerden acties.

Dit alles heeft nu geresulteerd in een mooie bus, die Autobedrijf Uitwaard kosteloos gaat onderhouden. Cornelissen Reclame zal het voertuig ‘oppimpen’ door het te wrappen. “De bus krijgt de huisstijlen van de HartenBrigade, zodat hij herkenbaar wordt. Ik denk dat de mensen zin krijgen om in te stappen als ze de bus zien. En dat is precies de bedoeling”, zegt Nicolette, die ook een oproep doet aan ambassadeurs. “We hebben de bus samen op de weg gebracht en nu zou het heel fijn zijn als we hem ook samen vullen. Nodig mensen gerust uit om een kijkje te komen nemen bij ons.”

Tankbeurten

Mensen die gebruik willen maken van vervoer met de HartenBus mogen betalen wat financieel haalbaar voor hen is. Dit zal de brandstofkosten misschien niet dekken, maar ook dat wordt opgelost.

“Net nadat we dit besloten hadden kwam er een man langs met een goed gevulde envelop. Dit geld kunnen we goed gebruiken om de diesel te betalen. Een week later mocht ik een pitch houden bij Ondernemersvereniging De Alm. De ondernemers konden de HartenBrigade helpen door vijf of tien tankbeurten te sponsoren. Die avond hebben we 45 tankbeurten ‘opgehaald’, waarvan we ongeveer een jaar kunnen rijden”, vertelt Nicolette dankbaar.

Hartenbus Feestweek

Door volgende week vijf activiteiten te organiseren wil de HartenBrigade de inwoners van Altena bekend gaan maken met de bus. Op maandag zal er een gezamenlijk ontbijt gehouden worden, met daarna de mogelijkheid tot het spelen van Jeu de Boules. Dinsdag en donderdag staan er lunches op het programma, met aansluitend een Altena-quiz op dinsdag en het Rad van Fortuin op donderdag.

Woensdagavond wordt er een Hollandse Avond georganiseerd in samenwerking met Sjoelvereniging Altena. En op zaterdag is er de gebruikelijke ‘Pan met Passie’, een driegangendiner, met aansluitend een bingo waaraan bezoekers mee mogen doen. Aanmelden voor de activiteiten of voor het vervoer met de bus kan via info@dehartenbrigade.nl, of via 06-38694800.