Altenatuur is op zoek naar weidevogelbeschermers: bescherm de nest van vijf weidevogels

18 minuten geleden

Algemeen 67 keer gelezen

GIESSEN • Met de startavond op Fort Giessen wordt op dinsdag 28 februari de aftrap van het nieuwe weidevogelseizoen gegeven, aanvang is om 20.00 uur. Zowel ervaren als nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom om deze informatieve, maar ook gezellige avond bij te wonen.

De Werkgroep is zoals ieder jaar op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die zich in willen zetten voor de bescherming van de nesten van de voornaamste vijf weidevogels. Dat zijn hier de kievit, de scholekster, de tureluur, de wulp en de iconische grutto.

De Weidevogelgroep werkt samen met een aantal natuurorganisaties waaronder het Brabants Landschap en ANV Altena Biesbosch. Zo’n 140 boeren en loonwerkers verlenen hun medewerking.

Begrip

Weidevogelbescherming is na 25 jaar een begrip geworden op ons eiland. Het enthousiasme onder de vrijwilligers en agrariërs is onverminderd groot.

Weidevogelbescherming is een echte lenteactiviteit die plaatsvindt tussen half maart en eind juni. Vrijwilligers zoeken verdeeld in loopgroepen op akkers en weilanden naar nesten in principe gedurende één of twee dagdelen per week. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden door een mail te sturen naar altenatuur@gmail.com, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.