Er is weer perspectief voor Altenastaete: ‘Alle neuzen staan dezelfde kant op’

za 11 feb 2023, 14:11

NIEUWENDIJK/WERKENDAM • Nog niet zo lang geleden verkeerde zorginstelling Altenastaete, met een complex in Nieuwendijk en Werkendam, in zwaar weer. Nu, enkele maanden later, is er weer een sprankje hoop voor de bewoners.

Geert Tieman, interim-bestuurder van Altenastaete, trof bij zijn aantreden in december 2022 een organisatie met een groot probleem aan. CZ Zorgkantoor had enkele weken eerder het contract met Altenastaete opgezegd, waarmee de zware, intensieve zorg voor de bewoners geregeld werd via de Wet langdurige zorg. De reden hiervoor was dat CZ er geen vertrouwen meer in had dat Altenastaete goede zorg kon bieden, aangezien afspraken meerdere keren niet waren nagekomen.

Voor het besluit van CZ was het al een tijd onrustig rondom Altenastaete. Na onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd er een verbetertraject in gang gezet, maar volgens CZ waren de getroffen maatregelen niet voldoende. Het opzeggen van het zorgcontract had grote gevolgen voor de oudere, veelal kwetsbare bewoners van Altenastaete. Zij zouden voor 28 februari 2023 noodgedwongen moeten verhuizen naar een andere instelling, die wel passende en gecontracteerde zorg kan bieden.

Oplossing binnen handbereik

De Raad van Commissarissen (RvC) van Altenastaete greep in en stelde Geert Tieman (eerder bestuurder van Senioren Residenties Drechtstreek) aan als tijdelijk bestuurder. Hij werkt sindsdien hard aan het oplossen van de problemen waarin de zorginstelling verkeert. Na vele gesprekken gevoerd te hebben, lijkt een oplossing nu binnen handbereik.

“Het is nog prematuur om de vlag te hijsen, maar alle neuzen staan dezelfde kant op. Van zowel de RvC, CZ Zorgkantoor als oud-directrice Ilonka de Waal”, vertelt Tieman. De Waal is niet meer betrokken bij de werkzaamheden van Altenastaete, maar is nog wel eigenaar van de panden.

“Op dit moment heeft Altenastaete twee functies, namelijk het bieden van woonruimte en het leveren van zorg. Deze twee functies willen we van elkaar scheiden, Altenastaete als zorgorganisatie zal niet continueren”, legt Tieman de plannen uit. “We voeren gesprekken met andere zorgorganisaties, die de zorgtaken van Altenastaete over zouden kunnen nemen. Als we de zorg over kunnen dragen aan een partij waar CZ wel een zorgcontract mee heeft, kunnen de bewoners in de panden van Altenastaete blijven wonen - door middel van een huurcontract - en is een noodgedwongen verhuizing van de baan.”

Als de plannen doorgaan zal er voor de bewoners van Altenastaete weinig veranderen. “Bewoners houden de continuïteit van zorg en ze blijven geholpen worden door de verpleegkundigen die ze kennen.” Voorwaarde voor de overname van de zorg in Altenastaete is namelijk het overnemen van het huidige personeel.

Stress

“Het is voor de bewoners belangrijk om perspectief te hebben, want dat neemt veel stress bij hen weg”, stelt Tieman. “Er wonen hier kwetsbare mensen, die afhankelijk zijn van zorg en onderdak. Zij worden gedupeerd als ze een andere woonplek zouden moeten zoeken. Die dreiging is nu even van de baan.”

Volgens Tieman heeft de dreiging van een verplichte verhuizing grote impact gehad op de bewoners. “Voor hen was dat een horrorscenario. Ik heb ze verteld waar we mee bezig zijn en dat geeft hen nu enig comfort. Ze zijn blij dat er aan een oplossing gewerkt wordt, maar weten ook dat de beer nog niet geschoten is.”

Overname

Binnen welke termijn een overname van de zorgtaken geregeld kan zijn, weet Tieman niet precies. “Maar het zou zomaar heel snel kunnen gaan als de gesprekken met de partijen in een stroomversnelling komen.” In de tijd die overbrugd moet worden krijgen bewoners van Altenastaete de zorg die ze nodig hebben, door afspraken die gemaakt zijn met CZ.

Tot slot laat Tieman weten dat er ook de afgelopen tijd hard gewerkt is aan het verbeteren van de zorg. “Een kwaliteitsverpleegkundige heeft hier een impuls aan gegeven. Ik durf te stellen, dat ik mijn moeder hier durf te laten wonen.”