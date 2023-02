• RegioBank is in meerdere kernen fysiek aanwezig.

RegioBank biedt hulp in digitale betaalwereld: ‘Mensen missen de hulp om de hoek’

do 9 feb 2023, 09:51

DUSSEN • Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) kunnen maar liefst 2,6 miljoen volwassenen niet omgaan met de digitalisering van het betalingsverkeer, lees: het internetbankieren. Voor Laura Boiten, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Dussen, één van de vijf financiële bedrijven in onze streek die het label van RegioBank dragen, is de constatering van DNB geen verrassing.

“Veel mensen vinden internetbankieren inderdaad moeilijk, onduidelijk, denken dat het onveilig is en missen daarnaast vooral een vast aanspreekpunt bij de bank die ze kunnen benaderen met hun vragen”, stelt ze.

Volgens het onderzoek wordt inderdaad de fysieke aanwezigheid van een bankadviseur dichtbij huis, die ook nog eens gemakkelijk aanspreekbaar is, gemist. De adviseurs van de RegioBank ervaren dat diverse malen, stelt Boiten. Hoewel je bij de RegioBank ook digitaal kunt bankieren vervult de RegioBank tegenwoordig een beetje de functie die de grootbanken voor een groot gedeelte vaarwel hebben gezegd. De adviseurs van de RegioBank zijn fysiek ‘dichterbij’. “Het is ook onze grote kracht”, verwoordt Boiten.

“Inderdaad de mensen die naar ons overstappen missen dat persoonlijke contact. Ze willen hun verhaal kunnen doen en weten dat ze gezien en gehoord worden. Ze missen de hulp om de hoek. Wij combineren het oude met het nieuwe. Bij ons ook geen lange wachttijden aan de telefoon.”

Alle bankzaken onder één dak

Boiten merkt ook dat de behoefte bij zowel ondernemers als particulieren groot is om gewoon bij een bank binnen te kunnen lopen, om daar alle bankzaken onder één dak te kunnen regelen. Gewoon zoals men vroeger gewend was. Ook het een-op-een gesprek kan bij RegioBank nog steeds op kantoor.

“We gaan graag ervoor zitten om het een en ander uit te leggen. We gaan desnoods naar de klant, die alleen een vaste computer heeft, toe om het te verduidelijken. Het zijn overigens niet alleen de oudere mensen, maar ook af en toe jongeren die onze hulp inroepen.”

Digitalisering

Vrijwel de meeste bankzaken en ook verzekeringen zijn momenteel op de mobiele telefoon, of via internet te regelen. Volgens DNB is het voor veel laaggeletterden, mensen met een handicap en mensen met een migratieachtergrond te moeilijk. Ook constateerde DNB dat het niet alleen ouderen zijn, maar ook jongeren die echt moeite hebben met de digitalisering.

“Heel vaak begrijpen de mensen niet hoe het werkt. We zeggen dan: kom even langs dan leggen we het uit. Meestal is het binnen een paar minuten opgelost”, is de ervaring van Boiten.

Een aantal jaar geleden telde het Land van Heusden en Altena nog zo’n vijftien bankkantoren. Alleen de Rabobank telde in onze regio al dertien (bij)kantoren. Maar dat is op één kantoor na allemaal voltooid verleden tijd. Alles gaat of moet digitaal. Persoonlijk contact gaat meestal via de telefoon. En ook daar zit bij de grootbanken een groot probleem.

De mensen moeten dan een eerst een keuzemenu intoetsen en komen vervolgens lang in de wacht te staan. Tenslotte krijgen ze iemand aan de lijn die ver weg van de streek zit te werken. “Daarover is veel onvrede, merken wij”, onderstreept Laura Boiten.

Vasthouden aan fysiek contact

Terwijl bij de grootbanken digitalisering op de eerste plaats staat, houdt de RegioBank vast aan meer fysiek contact. “Bij ons kun je zomaar binnenlopen om je bankzaken te regelen of te bespreken. Wij merken dat dit enorm op prijs wordt gesteld”, besluit Boiten.