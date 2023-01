Inloopavond op Fort Giessen over Ecologische Verbindingszone Pompveld-Alm

di 24 jan 2023, 15:08

GIESSEN • In Fort Giessen is donderdag 26 januari een inloopavond over de nieuwe Ecologische Verbindingszone (EVZ) in Altena tussen het Pompveld en de Alm, die dit jaar wordt aangelegd.

Op 4,6 hectare richt Waterschap Rivierenland een verbinding in, bestaande uit moeras en bloemrijk hooiland. Ook komen er natuurvriendelijke oevers, poelen, houtsingels en knotbomen. Het gebied verbindt straks leefgebieden van planten en dieren. Bovendien draagt de herinrichting bij aan de waterkwaliteit en aan een watersysteem dat beter bestand is tegen klimaatverandering en extreem weer als droogte en hoosbuien.

Grondwerk start in de zomer en in januari 2024 moet het werk klaar zijn. De inloopavond in Fort Giessen is op 26 januari tussen 19.00 en 20.30 uur. Direct omwonenden zijn gericht uitgenodigd.