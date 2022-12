Ludieke actie levert veel chocoladeletters op voor De Zonnebloem

DUSSEN • In plaats van Black Friday organiseerde Schoenmode De Rooij uit Dussen een ludieke actie waarbij de klant enerzijds een leuke korting van 20 procent ontving, maar er tegelijkertijd ook een goed doel ondersteund werd.

Tegen inlevering van een chocoladeletter kregen klanten de korting. Op deze manier verzamelde de schoenenwinkel veel chocoladeletters en ander lekkers. Deze lekkernijen werden gedoneerd aan De Zonnebloem, afdeling Dussen-Hank. Daarnaast doet De Rooij een gift van 250 euro aan dit goede doel.

De Zonnebloem zet zich in om het welzijn te bevorderen van langdurig zieken, gehandicapten en hulpbehoevende mensen. Ze organiseren leuke uitstapjes en bijeenkomsten. Kortom de Zonnebloem geeft mensen positieve aandacht, iets waar juist in deze tijd veel behoefte aan is.