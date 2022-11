Apparel Design uit Giessen door naar finale van IGNITE Award

di 29 nov 2022, 12:43

Algemeen 139 keer gelezen

GIESSEN • Apparel Design uit Giessen is doorgedrongen tot de finale van de IGNITE Award. Na een intensief begeleidings- en trainingstraject heeft de jury zes finalisten gekozen die gaan strijden voor de IGNITE Award en kans maken op een flinke investering in hun onderneming.

Apparel Design is één van deze zes finalisten. Het bedrijf uit Giessen is een textielatelier, dat zich inzet voor iedereen die aan de zijlijn staat en weer mee wilt doen. Ze produceren voor diverse labels op het gebied van kleding, tassen en wonen.

Vliegende start

De IGNITE Award is een initiatief van het Anton Jurgens Fonds om startende sociaal ondernemers een vliegende start te geven. De ondernemer met het beste plan maakt kans op een investering van maximaal 100.000 euro.

Dit jaar is het de achtste keer dat het Anton Jurgens Fonds de IGNITE Award organiseert. De IGNITE Award begon als een regionale prijs met deelnemers uit Overijsel, Gelderland en Noord-Brabant en is nu een landelijke prijs geworden. De winnaars ontvangen een investering van 100.000, 50.000, of 30.000 euro.

Juryprijs

De winnaar wordt in januari bekendgemaakt. Naast een juryprijs is er ook een publieksprijs, ter waarde van 10.000 euro. Stemmen kan op www.igniteaward.nl.

