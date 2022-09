Award-nominatie voor Apparel Design uit Giessen

GIESSEN • Sociaal ondernemers Wendy van Pamelen (48) en Sharvan Tmer (27) zijn met hun onderneming Apparel Design genomineerd voor de IGNITE Award 2022. De IGNITE Award is er om startups nog verder te professionaliseren en helpt om ondernemers stappen te laten zetten om nog meer impact te maken.

Het is een georganiseerde chaos in het pand aan de Distributiestraat in Giessen. Verschillende medewerkers zitten ingebouwd tussen stapels hoodies en werken hard om mooie producten te maken. Wendy en Sharvan vinden we boven. “Met Apparel Design begeleiden we de personen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan op een duurzame manier naar een betaalde baan. De gemeente heeft ook dat soort trajecten, maar dat leidt lang niet altijd tot een contract. Bij ons is dat wel zo. Onze filosofie is dat de salarisstrook weliswaar belangrijk is, maar dat een betaalde baan ook iets betekent voor je rol in het gezin en je zelfvertrouwen”, legt Wendy uit. Op donderdag kunnen de medewerkers die dat willen bijvoorbeeld taalles krijgen, om nog makkelijker in het arbeidsproces mee te kunnen draaien.

De mensen die in het atelier werken, komen eigenlijk allemaal via een proefplaatsing, een werkervaringsplek of een stage binnen. “Niet iedereen is bij ons op z’n plek. We kunnen dan schakelen met de Stichting Brabantse Helden en zij gaan dan op zoek naar een plek die wel bij de persoon past.”

Talent

Wendy werkt al langer als sociaal ondernemer in de textielindustrie. In haar bedrijf WVP Textile Design werkte Imad Tmer, de vader van Sharvan. Toen Wendy door een sterfgeval in de familie een fout maakte, kwam ze in de problemen met een order. Imad schakelde Sharvan in en Wendy herkende onmiddellijk zijn talent. “Bij sommige mensen zie je gewoon dat ze talent hebben. Hij is zo secuur, zo netjes. En hij werkt heel efficiënt. Het emotioneerde me dat ze zo snel wilden schakelen voor mij. Imad werkte pas een maand bij mij en ik vind het heel bijzonder als iemand dan zoiets voor je doet.”

Dromen waarmaken

Sharvan heeft in Syrië zijn middelbare school afgerond, maar kon door de oorlog zijn diploma niet ophalen. Hierdoor moet hij in Nederland starten met een opleiding op mbo-1-niveau. “Dat is toch frustrerend, als je veel meer in je mars hebt?” Het was voor Wendy een reden om samen met Sharvan Apparel Design te starten. De bedoeling is dat ze zich, als Sharvan alles onder controle heeft, wat meer naar de achtergrond begeeft. Sharvan kan zijn dromen dan gaan waarmaken. “Het liefst wil ik dat de grondstoffen hier via de ene deur binnenkomen en dat de producten het pand via de andere deur weer verlaten”, licht Sharvan toe. Hij droomt ervan straks niet alleen kleding te maken, maar het ook zelf te bedrukken of borduren.

Geen tijd om na te denken

De deelname aan de IGNITE Awards was heel spontaan. “Mijn man wees me erop en toen had ik nog anderhalf uur om een videopitch, een cv en een inhoudelijk verhaal waarom ik mee wilde doen, in elkaar zetten. Kort daarna belde de jury. Sharvans pitch mistte. Dezelfde dag hebben we met Sharvan ook een videopitch opgenomen”, lacht Wendy. Een paar dagen later bleken ze door de eerste ronde en mochten ze hun verhaal komen vertellen voor de selectiecommissie. “Het was op de dag van de boerenprotesten, dus we waren vroeg vertrokken. Omdat andere deelnemers laat waren en wij al in Nijmegen waren, mochten we meteen naar binnen. We hadden dus weer geen tijd om na te denken”, legt Wendy uit. “Ik was wel heel zenuwachtig. Ik wist zelfs mijn eigen naam niet meer en leek ineens geen Nederlands meer te spreken”, denkt Sharvan terug aan die bijzondere dag.

Workshops en trainingen

Maar hun inzet wordt beloond en ze horen dat ze een van de elf genomineerden zijn. De komende tijd volgen er workshops en trainingen om een sociaal bedrijfsplan te kunnen schrijven, waarbij ze vooral aandacht hebben voor de impactstrategie. Op 22 november worden de finalisten bekendgemaakt. Op 19 januari 2023 wordt uiteindelijk de winnaar bekend, die de hoofdprijs van 100.000 euro ontvangt om te investeren in het bedrijf.