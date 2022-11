Oerlemans Packaging Group gaat activiteiten verpakkingsproducent Adriaan Dekker overnemen

55 minuten geleden

GENDEREN • Oerlemans Packaging Group is voornemens de activiteiten van Papierindustrie Adriaan Dekker over te nemen. Het besluit om de voorbereidingen voor de overname in gang te zetten is vorige week maandag 7 november officieel bekrachtigd door Vincent Tol (managing director Adriaan Dekker) en Joan Hanegraaf (DGA Oerlemans Packaging Group).

Beoogd wordt de activiteiten te verplaatsen van het Noord-Hollandse Wormer naar het Overijsselse Rijssen, bij Verpakkingsindustrie Stempher.

Overdracht medio volgend jaar

Stempher heeft als producent al veel expertise opgebouwd in het maken van papieren verpakkingssoorten. De productielijnen van Adriaan Dekker staan hoog aangeschreven in de verpakkingsmarkt; de fabrikant met BRC-keurmerk maakt al sinds 1850 papieren verpakkingen voor diverse toepassingen. De streefdatum voor de overdracht van de activiteiten is 1 mei 2023. De productie bij Adriaan Dekker zal in dat geval per 31 maart 2023 gestaakt worden. In de tussentijd blijft Adriaan Dekker actief onder eigen naam.

Einde bestaan

Bij uitvoering van de definitieve overdracht tussen Oerlemans Packaging Group en Adriaan Dekker zal het bedrijf Adriaan Dekker ophouden te bestaan. Op de locatie van Papierindustrie Adriaan Dekker in Wormer kan dan een transformatie plaatsvinden naar een andere bestemming van het terrein, mogelijk komt er woningbouw.

Papieren verpakkingen

Het verpakkingsprogramma naar Rijssen verplaatsen zou een verdere uitbreiding betekenen van het productportfolio van flexibele verpakking voor de Oerlemans Packaging Group. Adriaan Dekker maakt industriële en retail verpakkingen voor food en non-food producten. Het bedrijf is met verschillende papieren verpakkingen actief in sectoren als de foodindustrie, retail, luchtvaart, bouw en automotive.

De Oerlemans Packaging Group heeft met tien productielocaties in Nederland een sterke positie in de Nederlandse verpakkingsindustrie. “We kijken uit naar de overname van het verpakkingsprogramma. Zo kunnen we onze klanten nog beter bedienen met een breder scala aan verpakkingsoplossingen”, vertelt Hanegraaf.

“We zien veel mogelijkheden. Alleen al bij de papiertak van Stempher zou het verpakkingsprogramma versterking met zich meebrengen, zowel qua toepassingen als in maatwerkoplossingen voor onze klanten. Uiteraard is dit een kans om onze duurzame visie op verpakkingen ook toe te passen op het nieuwe portfolio van papieren verpakkingen, die we binnenkort hopen te kunnen aanbieden.”

Van suikerverpakkingen tot inpakpapier

Eigenaren Vincent en Vanessa Tol kijken vol trots naar een bewogen historie van bijna 175 jaar aan geleverd vakwerk. “Na de overname van Adriaan Dekker in 2004 is er veel veranderd binnen het bedrijf. Het benutten van kansen in marktontwikkelingen, waarbij de positie van papier een steeds belangrijkere rol heeft ingenomen, heeft het bedrijf Adriaan Dekker gebracht tot waar we vandaag staan. Er zijn diverse investeringen gedaan in het machinepark, zoals een 8-kleuren ultramoderne drukmachine van Uteco en heeft er een verdere professionaliseringsslag en automatisering plaatsgevonden op alle niveaus”, vertellen ze.

“We zijn dan ook trots op de activiteiten die we hebben opgebouwd en hebben vertrouwen in de toekomst van Adriaan Dekker, wanneer onze activiteiten na afronding van de transactie door Oerlemans Packaging Group worden voortgezet.” Nadat de gebruikelijke transactievoorwaarden zijn vervuld, zal de beoogde transactie worden afgerond.