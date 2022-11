Burgemeester Egbert Lichtenberg verricht kiellegging van Skiff in Dussen

DUSSEN • Midden in Dussen, in een mooi pand aan de Molenkade zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers al enige weken bezig met het bouwen van een St. Ayles Skiff.

In Dussen zijn ze daar overigens niet uniek in. Over heel de wereld worden volgens Schotse traditie St. Ayles Skiffs gebouwd. Het idee erachter, zit namelijk niet in het bouwen van een boot. Het gaat erom dat je dit als gemeenschap doet.

Gemeenschap

Bouwen is namelijk één, alles eromheen is het volgende. Dan gaat het bijvoorbeeld om het betrekken van de basisscholen, voor het bedenken de naam en de te voeren kleuren. En natuurlijk in verenigingsverband wedstrijden roeien. De boot wordt gebouwd door en voor de gemeenschap, iedereen uit het dorp mag om die reden gebruik maken van de boot. Het is letterlijk bouwen aan een gemeenschap.

Elkaar helpen

In de gemeente Altena zijn met het idee van het bouwen aan een gemeenschap al diverse Skiffs gebouwd. De gemeente en de Rabobank stimuleren dit actief. Onder andere Woudrichem, Uitwijk en Oudendijk gingen Dussen voor. Hoewel het in onderling wedstrijdverband, met name tijdens de Altena Regatta, echt om de winst gaat, is elkaar helpen het belangrijkst. Winnen doe je vooral samen. Er ontstaan hechte vriendschappen, die zich niet tot Altena beperken.

Kiel

Dussen is nu de volgende kern die met een Skiff meebouwt aan de gemeenschap. Volgens Schotse traditie zijn bij de bouw verschillende fasen te benoemen waarbij het ‘Leggen’ van de verbindende kiel, de basis van de boot, de belangrijkste is.

Volgens traditie

Zaterdag 19 november zal burgemeester Lichtenberg deze plechtige handeling verrichten. Om 15.00 uur zal hij de traditionele munt in de kiel leggen. Met deze handeling is de basis voor een echte St. Ayles Skiff gegarandeerd. Natuurlijk gebeurd dit volgens de traditie, onder begeleiding van doedelzakmuziek en met een glaasje Schotse Whisky.

De toegang is gratis. De inloop is vanaf 14.30 uur, aan de Molenkade, naast van Ballegooijen Modes in Dussen.