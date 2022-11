GDC-spits Alfonso Ndongala: ‘We kunnen hoge ogen gooien’

EETHEN • Met Alfonso Ndongala heeft GDC weer een echte spits in de gelederen. De spits werd warm ontvangen in Eethen, maar er zit wel een verhaal aan. Toeval of niet. De liefde bracht hem naar GDC.

Zijn relatie met een Genderense schone heeft zeker een rol gespeeld om bij GDC te gaan voetballen, vertelt Alfonso Ndongala, die verloofd is met Nadia de Cloe. Het stel, dat nu nog in Tilburg woont en elkaar kende van het Mollercollege in Waalwijk, heeft al drie jaar stevige verkering.

“In mei heb ik haar ten huwelijk gevraagd en de bruiloft is ook al gepland. We gaan in januari in Genderen wonen”, geeft Ndongala de voorzet. “Eigenlijk ben ik dus door de liefde naar GDC gekomen.”

Daarnaast kende hij Jelle Bouman van GDC. “Die vroeg me of ik het leuk zou vinden om in Eethen te komen voetballen.”

De 26-jarige spits werd warm ontvangen bij de Genderen Drongelen Combinatie en voelt zich goed thuis bij de derdeklasser in Eethen. “Het is een heel warme dorpsclub. Iedereen kent elkaar en ik ben er helemaal op mijn plek. Trainer Gerrit Molenaar heeft ook de juiste prikkels bij mij gevonden, waardoor ik goed in mijn vel zit en belangrijk kan zijn voor het team met mijn doelpunten. Ik ben hier al prima gewend en pas goed in het team. Het is ook een echte eenheid. Er zijn geen groepjes en we doen het gewoon met z’n allen.”

Roots

De roots van de familie Ndongala liggen in Afrika. In 1992 vluchtten zijn ouders vanuit Angola naar Nederland. Het gezin werd twee keer teruggestuurd. Na de derde keer mocht de familie, waar Alfonso inmiddels ook was geboren, in Nederland blijven.

De eerste standplaats was Rockanje. Vervolgens verhuisde het gezin naar Beek en Donk en later naar Waalwijk, waar Alfonso ging voetballen bij de jeugd van WSC. Het voetbal leefde wel in het gezin Ndongala. Zijn vader, zelf voetballer geweest in Angola, bracht de kinderen de eerste beginselen van het voetbal bij. “Hij heeft het ons geleerd om de techniek onder de knie te krijgen. We moesten altijd in een rijtje gaan staan en dan deed hij het voor. Hij heeft ons ook boksen geleerd.”

RKC

De jonge Alfonso had wel wat in zijn mars. Hij werd vaak geselecteerd voor vertegenwoordigende elftallen van de KNVB en won een keer de Coen Dillen Trofee met de gouden schoen als topscorer van Brabant in de C-jeugd.

“Dat waren mijn gloriejaren”, gniffelt Ndongala. Ook werd hij gescout door RKC. “Alles was rond, maar ik viel uiteindelijk buiten de boot, nadat RKC ging samenwerken met Willem II. Dat was wel balen voor mij en moeilijk om mee om te gaan als jonge jongen.”

Op zijn achttiende jaar werd hij, terwijl hij nog bij de A-jeugd speelde bij WSC, gevraagd om bij zondagderdeklasser RWB te komen voetballen. Het volgende avontuur was bij SV Capelle, waar ook zijn broer Cory Ndongala speelde. Hij speelde zes jaar in Sprang Capelle. “Het voetballen stond toen wel op een lager pitje, omdat ik niet altijd kon trainen door mijn werk. Nu bij GDC kan ik het weer beter combineren, omdat ik meerdere mensen in dienst heb.”

Nieuw hoofdstuk

Dit seizoen is Alfonso Ndongala dus aan een nieuw hoofdstuk begonnen bij GDC. Voetballen is nog steeds zijn grote passie en de spits zit er helemaal op zijn plek. Met trainer Gerrit Molenaar heeft hij een goede band.

“Ik heb echt respect hoe hij met de mensen omgaat en het uiterste uit iedereen probeert te halen. Ik wil ook alles uit mezelf halen, maar soms heb je dat steuntje nodig om op je level te komen. Het kan wel zijn, dat ik soms wat luier ben, maar Gerrit Molenaar houdt me scherp. Het is een leuke competitie in de derde klasse. Ik denk dat wij met het team hoge ogen kunnen gooien dit seizoen. De samenwerking tussen spelverdeler Tom van Rijswijk en mij is goed.”

Scoren

In zes officiële wedstrijden scoorde Alfonso Ndongala al zes goals. “Ik hoop natuurlijk dat het er meer worden, maar we zullen het zien. Ik wil op voorhand niet zeggen hoeveel ik er ga maken. Ik wil gewoon mijn voeten laten spreken”, aldus de balvaste en doelgerichte spits, die langs de lijn op support kan rekenen van zijn vriendin Nadia.

“Dat vindt ze leuk, want ze kent natuurlijk veel mensen bij de club van vroeger. Iedereen kent mij ook als de vriend van Nadia, die in Genderen komt wonen. Dat is wel grappig.”

Bij GDC heeft Ndongala ook gezelschap van zijn vriend Tresor Mbiavanga, die mee overkwam van SV Capelle. “Die vindt het ook helemaal geweldig hier en heeft het plezier weer terug gevonden. Samen rijden we vaak vanuit Tilburg naar de club in Eethen.”

Alfonso Ndongala

Geboren: 4-1-1996

Woonplaats: Tilburg

Opgegroeid: Waalwijk

Dagelijks leven: Coaching en bokslessen aan basisscholen

Clubs: Sparta’25, WSC, RWB, SV Capelle, GDC

Positie: Spits

Nico van Es