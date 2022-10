Kick-off van de zorghavo op Lyceum Oudehoven in Gorinchem

ma 10 okt 2022, 09:41

GORINCHEM • Op Lyceum Oudehoven in Gorinchem is vorige week de zorghavo van start gegaan.

Het doel van de zorghavo is om leerlingen beter voor te bereiden op een vervolgstudie in de zorg en ze alvast praktijkervaring op te laten doen bij zorginstellingen in Gorinchem en omgeving. Zo kunnen leerlingen ontdekken of de zorg bij ze past. En ze kunnen een bewustere keuze maken voor hun traject na de havo.

Zeven partners hebben een intentieovereenkomst getekend: Philadelphia, Fysio PP, Christelijke Hogeschool Ede, Leger des Heils, Syndion, ASVZ en i_lab. De Gemeente Gorinchem doet ook mee. Tijdens de startavond op de school hebben Yulius en Avans Hogeschool toegezegd partner te worden van de zorghavo.

De avond is afgesloten met een startceremonie waar Mare de Vries (leerling), Vera Brouwers (cliënt Syndion, Henri van Breugel (bestuursvoorzitter CVO-AV) en Attie Mager (wethouder van onderwijs van Gorinchem) twee linten aan elkaar knoopten als teken van verbinding en samenwerking.

De leerlingen uit de derde klassen van de havo krijgen dit schooljaar de mogelijkheid twee modules te volgen. Deze bestaan uit gastlessen van de partners en praktijkopdrachten gericht op de zorg. Volgend schooljaar hebben ze de mogelijkheid om binnen hun profiel te kiezen voor de zorghavo.

Met de partners werken we aan gastlessen en praktijkopdrachten die leerlingen volgend jaar bij de zorginstellingen gaan uitvoeren.