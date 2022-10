Kevin (12) uit Sleeuwijk ziet droomwens in vervulling gaan

vr 7 okt, 14:08

Algemeen 763 keer gelezen

ALMKERK/SLEEUWIJK • De droomwens van Kevin (12 jaar) uit Sleeuwijk is woensdag uitgekomen. Kevin wilde heel graag samen met zijn broer Roy voetballen. Dit is niet vanzelfsprekend, omdat Kevin door de spierziekte van Duchenne in een elektrische rolstoel zit. Niet alleen konden Roy en Kevin lekker ballen, zijn zusje Femke, moeder Monique en vader Rick bleken talent te hebben.

Tijdens het voetballen kwam oud-Feyenoord-speler en de huidige trainer van ADO Den Haag, Dirk Kuyt een kijkje nemen en een balletje trappen met de familie. Veel tijd had Kevin niet voor een foto en handtekening van Dirk, want er moest gevoetbald worden.

Hiernaast was er ook nog de support van de heren en dames van ZVV Den Haag. Zij speelden een partij voetbal, waarbij Kevin de show stal. Kevin zit door zijn Duchenne in een elektrische rolstoel. Daarom werd aan zijn rolstoel een voetbalschieter genaamd ‘AmiGo’ gekoppeld, waarmee Kevin kon passen en schieten.

Dit alles speelde zich af in Sporthal ‘De Schilp’ in Rijswijk waar de familie en andere betrokkenen zeer gastvrij werden ontvangen. Na het voetballen werd tijdens een diner met de familie heerlijk nagenoten van de dag.

Stichting Dromen voor Duchenne

De organisatie van de droomwens was in handen van Stichting Dromen voor Duchenne uit Oost-Souburg. “Deze droomwens was erg leuk om te mogen organiseren omdat diverse partijen hebben samengewerkt”, vertelt voorzitter Frank van Ieperen. “Hiernaast was het leuk een bekende oud-voetballer erbij te kunnen betrekken. Dit geeft een wens als deze een extra tintje. Wij zijn blij en dankbaar met alle mensen die hebben geholpen, hierdoor kwam alles bij elkaar vandaag.”

Groot succes

De dag was één groot succes. Kevin glunderde en lachte de hele dag. Voor zijn broer, zusje en ouders was het bijzonder om met Kevin te kunnen voetballen. Voor de speelsters en spelers van ZVV Den Haag was het een levensgebeurtenis, wat hen veel deed. Een tiener helpen om zelf te voetballen. En met Dirk Kuyt als speciale gast was de dag compleet.

Spierziekte van Duchenne

De spierziekte van Duchenne (Duchenne Muscular Dystrophy) wordt veroorzaakt door het missen van het dystrofine eiwit. Hierdoor breken langzaam alle spieren af in het lichaam, waardoor zij hun functie verliezen. Becker is de mildere variant van Duchenne.

Mensen die getroffen worden door Duchenne krijgen moeite met rennen en lopen, de meeste kinderen worden hierdoor omstreeks hun twaalfde levensjaar afhankelijk van een rolstoel. Hierna neemt meestal de kracht af in de armen en romp. Dit betekent dat men steeds minder zelf kan.

Door de achteruitgang van de ademhalingsspieren kunnen de meeste duchenne-ers wanneer ze volwassen zijn niet meer zonder ondersteuning van een beademingsmachine ademen.

Helaas wordt ook de hartspier aangetast, waardoor de meeste personen met Duchenne vroeg komen te overlijden. De helft van de patiënten wordt ouder dan 30 jaar. Duchenne komt voor bij 1 op de 3500 jongens, wereldwijd bij een kwart miljoen.