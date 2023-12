Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk nog altijd vermist

ma 25 dec. 2023, 20:27

SLEEUWIJK • Er wordt nog steeds gezocht naar de 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk, die sinds zaterdagavond wordt vermist.

Zondag zette de politie boten en een helikopter in om in en rond de rivier de Nieuwe Merwede te zoeken. Maandag werd er opnieuw in dezelfde omgeving gezocht. Er wordt hier gezocht omdat er zaterdag aan het begin van de nacht een zwarte fiets was gevonden op de Merwedebrug bij Gorinchem.

Yoran wordt sinds 24 december 00.30 uur vermist. Hij is voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk. Yoran droeg een opvallende donkerblauwe bomberjack. De jas heeft crèmekleurige mouwen. Ook droeg hij een spijkerbroek.

Yoran is 1.70 meter lang en heeft blond haar. Wie informatie over zijn vermissing heeft, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070.