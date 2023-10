Update

Vrachtwagen vliegt in brand op A27 bij Hank: rechterrijstrook uren dicht

di 24 okt. 2023, 09:15

HANK • Een vrachtwagen vatte dinsdagochtend rond 07.15 uur vlam op de A27 bij Hank, wat leidde tot volledige afsluiting van de snelweg in de richting van Breda. Rond 08.00 uur was slechts de rechterrijstrook nog gesloten voor verkeer. Pas rond 11.30 uur werd de snelweg weer volledig vrijgegeven.

Verkeer dat van plan was om richting Breda of Antwerpen te reizen, kreeg het advies om bij Gorinchem een omweg te nemen via de A15, A16 en A58. Rond 08.00 uur had de file in de richting van Breda zich uitgebreid tot bijna 12 kilometer. De vertraging liep op tot ruim anderhalf uur. Tegen 09.15 uur moesten automobilisten nog steeds rekening houden met een vertraging van ongeveer 20 minuten.

De trailer van de vrachtwagen is volledig uitgebrand, de inhoud ervan blijft onbekend.

Updates:

09.30 uur: De afhandeling van de brandende vrachtwagen op de A27 duurt langer dan verwacht. Een tweede zware berger is onderweg. Na de bergingswerkzaamheden moet het wegdek nog schoongemaakt worden. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 11.30 uur vrij te kunnen geven.

11.30 uur: De snelweg is weer vrijgegeven.