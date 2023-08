57-jarige hardloper mishandeld op Struikwaardpad in Rijswijk

1 uur geleden

RIJSWIJK • Een 57-jarige hardloper is dinsdagmiddag door onbekenden mishandeld op het Struikwaardpad in Rijswijk. De man liep verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 17.00 uur liep de 57-jarige man op het Struikwaardpad, een weg langs de Waalhaven in Rijswijk, toen hij door onbekenden werd aangevallen. De wijkagenten van Altena hebben dit gemeld op Instagram. De hardloper raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn op de vlucht geslagen.

De politie roept getuigen op om zich te melden en eventuele bruikbare camerabeelden te delen. ‘Neem contact op met de politie via 0900-8844 als u iets heeft gezien of gehoord.’