Brommobiel op de kant door auto

VEEN • Op dinsdagavond, iets voor elf uur is er een ongeval gebeurd op de Tuinstraat in Veen.

Doordat de bestuurder van een brommobiel moest uitwijken, kwam deze hoogstwaarschijnlijk in de berm terecht. Daardoor is hij op zijn kant gevallen en vervolgens over de kop geslagen.

De bestuurder is door de ambulancedienst nagekeken maar de verwondingen waren niet zo ernstig dat hij mee moest naar het ziekenhuis. De automobilist waarvoor de jongeman moest uitwijken heeft zich niet meer gemeld.