ingezonden mededeling

Van autowassen tot Ritzy: Danny Rietveld verovert de automarkt met zijn auto verzorgingsproducten

1 uur geleden

GIESSENBURG • Voor Danny Rietveld (18) was de passie voor auto’s al vroeg aanwezig. Op 14-jarige leeftijd begon hij met het wassen van auto’s voor familie en kennissen. Wat begon met de stofzuiger van zijn moeder Monica en de hoge drukreiniger van zijn vader Jan, resulteerde al snel in de aanschaf van een professionele stofzuiger en hoge drukreiniger. De schoonmaakopdrachten stroomden binnen en in zijn vrije tijd was Danny altijd buiten te vinden, gewapend met hogedrukreiniger of poetsdoek in zijn handen.

Nu, enkele jaren later, heeft Danny zijn passie omgezet in een succesvolle carrière. Hij is officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als autodetailer en e commerceondernemer. Met zijn Volkswagen Caddy volgeladen met schoonmaakmiddelen rijdt hij door de hele buurt om auto’s tot in de puntjes te detailen.

De geboorte van Ritzy

Tijdens zijn autopoets avontuur testte Danny talloze producten, met wisselende kwaliteit. In de zomer van 2023 besloot hij daarom zijn eigen autoverzorgingslijn op te zetten, inclusief een collectie autoparfums om de gereinigde auto’s een heerlijke geur te geven. Zo werd Ritzy geboren!

Vanaf 21 mei 2024 is de Ritzy-lijn te bestellen via ritzystore.nl. De eerste productlijn omvat onder andere velgenreiniger, glasreiniger en waxshampoo. Daarnaast biedt Ritzy keuze uit 10 verschillende geuren autoparfum. Danny heeft nog meer producten in ontwikkeling, maar houdt de details voorlopig nog even geheim. “Het belooft een spannende toevoeging te worden aan ons assortiment”, aldus Danny met een knipoog.

Een droom die werkelijkheid wordt

Danny’s gedrevenheid en passie voor auto’s zijn duidelijk zichtbaar in zijn werk. Hij streeft altijd naar perfectie en zorgt ervoor dat elke auto er weer als nieuw uitziet. Met Ritzy hoopt hij zijn liefde voor autoverzorging te delen met een breed publiek en anderen te helpen met het schoonmaken en detailen van hun eigen auto’s met de beste producten.

“Het is een ongelooflijk gevoel om te zien hoe Ritzy van een idee is uitgegroeid tot een realiteit”, aldus Danny. “Ik ben enorm dankbaar voor alle steun die ik heb gekregen van familie, vrienden en klanten. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.”

Danny’s verhaal is een inspiratie voor iedereen die durft te dromen en hard werkt om die dromen te realiseren. Met zijn passie, gedrevenheid en talent heeft hij nu al een succesvolle onderneming opgebouwd en is hij klaar om nog verder te ondernemen en dromen over nieuwe ideeën om mensen te helpen met het schoonmaken van hun auto.

Ritzystore.nl: waar autoliefde en kwaliteit samenkomen.