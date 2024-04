Leerlingen Yuverta uit Ottoland maken kennis met bedrijven in de regio

OTTOLAND • De leerlingen van klas 1 van Yuverta Ottoland hebben dinsdag kennisgemaakt met het werkveld.

Vooraf mochten zij aangeven in welke sector zij graag een kijkje wilden nemen. De school heeft diverse bedrijven bereid gevonden een rondleiding, presentatie of activiteit te organiseren voor de leerlingen. In groepjes zijn de leerlingen op bedrijfsbezoek geweest.

“Aangezien de interesses van onze leerlingen zeer uiteenlopen, kon je dit ook terugzien aan de diverse bedrijven die hun deuren voor onze leerlingen openstelden”, meldt de school. Zo konden leerlingen kennismaken met de zorg, techniek, horeca, kinderopvang, logistiek, transport, melkveehouderij, paardenhouderij en de bouw.

Bij Van der Valk in Gorinchem kregen de leerlingen een rondleiding door dit nieuwe hotel en werden zij bijgepraat over de mogelijke opleidingen die intern verzorgd worden. Bij Huitink in Vianen konden leerlingen kennis opdoen over het beroep van hovenier en bloem en interieur. De leerlingen die geïnteresseerd zijn in paarden konden kijken bij Stal Alblas en de Giessenlanderij. Bij ETB de Noord konden leerlingen kennismaken met techniek en hebben de leerlingen een automatische afwasborstel gemaakt.

Farm Nescio liet zien welke automatiseringen zij hebben doorgevoerd binnen hun melkveebedrijf, De Hanneshoeve liet zien hoe een BSO met dieren werkt, terwijl leerlingen bij ’t Warme Hart in Hardinxveld spelletjes speelden met de cliënten.

In Ameide hebben leerlingen met bewoners van Open Vensters gewandeld en nog een aantal andere activiteiten gedaan. Leerlingen die zichzelf in een kapperszaak zien werken, konden bij Menias Beauty terecht. Op zorgboerderij Boer en Bont in Meerkerk kregen leerlingen de gelegenheid om kennis te maken met werken met cliënten in een groene omgeving. Van der Vlist in Schelluinen werd bezocht door leerlingen met interesse in transport, terwijl de logistiek bekeken werd bij Monta in Molenaarsgraaf. Tot slot ging een groep leerlingen naar de bouwmensen, waarna ze ook een kijkje gingen nemen op een echte bouwplaats bij Gebr. Blokland.