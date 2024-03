Versluis advies uit Giessenburg: nieuwe locatie en naam, maar vertrouwde kwaliteit

do 21 mrt 2024, 11:21

Zakelijk 379 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Versluis Assurantiën heet voortaan Versluis advies en is vanaf maandag 18 maart te vinden aan de Dorpsstraat 82 in Giessenburg. Veel veranderingen dus. Wat niet is veranderd, is hun servicegerichtheid én oog voor persoonlijk contact.

Eigenaar Jaco de Bruin heeft lang naar de verhuizing uitgekeken. “Het nieuwe kantoor in het centrum van Giessenburg is veel groter dan ons vorige pand aan de Neerpolderseweg. We beschikken nu over twee ruime spreekkamers. Daarnaast zijn we door de centrale ligging goed zichtbaar en lopen klanten makkelijker even binnen als ze bijvoorbeeld boodschappen doen.”

Aangepaste naam

Versluis Assurantiën is al lange tijd een begrip in Giessenburg. Ad en Fie Versluis zijn in 1957 gestart met het afsluiten van verzekeringen en daarmee was de oprichting van het bedrijf een feit. In 1971 werd het bankgedeelte toegevoegd. Barbara Versluis, dochter van Ad en Fie, ging in 1982 in het bedrijf werken om het vervolgens in 1996 voort te zetten. In 2017 kwam Jaco, de schoonzoon van Barbara, het bedrijf versterken. Hij had daarvoor ruim twintig jaar gewerkt in het bankwezen en bracht veel kennis en ervaring mee.

Barbara: “Sinds de komst van Jaco is de dienstverlening breder geworden en doen we veel meer dan het afsluiten van schadeverzekeringen en het regelen van bankzaken van de RegioBank.” Inmiddels is het ook dé plek voor onafhankelijk hypotheekadvies, financiering van bedrijfspanden en advies over zorg voor later. “Ik heb er daarom voor gekozen om de naam aan te passen naar Versluis advies”, legt Jaco uit.

Versluis advies en RegioBank: een perfecte combinatie

De samenwerking met de RegioBank leidt nog wel eens tot verwarring. Jaco: “We zijn alleen voor bankzaken gebonden aan de RegioBank. En dus niet als het gaat om hypotheken of verzekeringen. Als zelfstandig adviseur geven we onafhankelijk hypotheekadvies en we werken met zo’n twintig verschillende geldverstrekkers. We inventariseren de wensen van de klant en in overleg kiezen we een aanbieder. Dit kan dan ook zomaar de Rabobank, ING Bank of Hypotrust zijn. Daarnaast kun je dus bij ons ook bankzaken regelen van de klantvriendelijkste bank van Nederland. Dit zorgt dus voor een perfecte combinatie. Persoonlijk contact en net even een stapje verder gaan is wat ons kenmerkt. En dat wordt gewaardeerd door onze klanten.”

Pensionering

Per 1 maart is Barbara met pensioen gegaan. “De verhuizing naar de Dorpsstraat was voor mij een natuurlijk moment om te stoppen”, vertelt Barbara. “Vol vertrouwen draag ik nu het bedrijf volledig aan Jaco over. Dat de naam Versluis verbonden blijft aan het bedrijf vind ik heel mooi. Zo blijft het familiebedrijf voortbestaan.”

Verruimde openingstijden en open huis

De openingstijden zijn verruimd. Versluis advies is geopend op maandag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. En op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Buiten deze openingstijden, en dus ook in de avond, is het mogelijk om een afspraak te maken. Op zaterdag 6 april is het van 09.30 tot 16.00 uur open huis. Jaco: “Klanten en belangstellenden zijn dan van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons nieuwe pand.”