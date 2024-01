advertorial

Spreken met een glimlach

wo 3 jan 2024, 07:49

Merel den Adel en Ilse van Dijk openden op 1 januari hun zelfstandige logopediepraktijk ‘Spreekgeluk logopedie’ met vestigingen in Giessenburg en Sliedrecht. Alle doelgroepen worden er behandeld, kinderen die moeite hebben met spreken en kinderen met syndromen en ontwikkelingsachterstanden, maar ook volwassenen.

‘Spreekgeluk logopedie’ staat voor logopedische zorg op maat voor kinderen en volwassenen. Merel en Ilse werken beiden al jaren als logopediste en kozen er nu voor om samen een kwaliteitspraktijk op te zetten.

De naam ‘Spreekgeluk logopedie’ stamt af van een interactie met een patiënt. Een meneer met stemproblemen uitte hoe ongelukkig hij daarvan kon worden. Voor Merel viel alles toen samen: spreken en geluk hebben veel met elkaar te maken. “Ook kinderen die zich niet konden uiten en veel frustratie of onzekerheid in het contact ervaarden, lopen na de behandelingen gelukkiger de deur uit. Het bleek de perfecte naam voor onze logopediepraktijk.”

Merel en Ilse vullen elkaar in meerdere aspecten feilloos aan. Merel behandelt volwassenen, evenals kinderen met taalontwikkelingsproblemen, fonologische ontwikkelingsproblemen en afwijkend mondgedrag. Daartegenover behandelt Ilse kinderen in elke leeftijdsfase met een hulpvraag binnen de spraak- en taalontwikkeling, en is ze daarnaast SI-therapeut en behandelt ze kinderen met syndromen en ontwikkelingsstoornissen.

Merel en Ilse verbreden daarnaast hun werk als logopedist. Ze kijken naar het hele systeem rondom het kind door contact te hebben met partijen om hen heen. Bijvoorbeeld door de school, het consultatiebureau en het gezin hierbij te betrekken om te kijken wat nodig is voor ontwikkeling. “We geloven dat dat heel mooi kan in een breed gezondheidscentrum als die in Giessenburg.”

