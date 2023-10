Handtekeningen voor huizen op Park Rietveld in Noordeloos

NOORDELOOS • ABB gaat in Noordeloos aan de slag met de bouw van het duurzame woningbouwproject Park Rietveld. Onlangs is de overeenkomst getekend tussen grondeigenaar en initiatiefnemer van het project, Wim Rietveld, de ontwikkelaar van het plan, Develop Inc., en ABB Bouwgroep.

Half april 2024 gaat ABB aan de slag met het bouwen van 45 energieneutrale huizen op het voormalige bedrijventerrein. In opdracht van grondeigenaar Wim Rietveld heeft Develop Inc. een offerteaanvraag gedaan bij drie bouwers, waarbij de keuze is gevallen op ABB.

Park Rietveld wordt gebouwd op het voormalig bedrijventerrein aan de Singel, naast het CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) dat ABB hier ook gerealiseerd heeft. Het terrein wordt getransformeerd naar een groene omgeving met een diversiteit aan huizen in een landelijke stijl: 18 sociale koophuizen, 11 eengezinswoningen, 8 levensloopbestendige huizen (waarvan 5 huur), 6 twee-onder-één-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen.

Daarnaast wordt er aan de rand van de nieuwbouwwijk een brede vaart en een park aangelegd. Het park biedt uitzicht op de Boterslootse molen en de polder. Voor meer informatie: www.parkrietveld.nl.

Vorige week werd bekend dat een omwonende van woningbouwplan Park Rietveld naar de Raad van State gestapt is. Het betekent vooralsnog overigens geen vertraging, meldde het Molenlandse gemeentebestuur. Alles wat gedaan wordt, is dan wel op risico van de ontwikkelaar.