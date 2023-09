fotoserie

Groot feest voor alle leeftijden bij 40-jarig bestaand Wallaard

1 uur geleden

Zakelijk Fotoseries 424 keer gelezen

NOORDELOOS • Aannemers- en Groenbedrijf Wallaard uit Noordeloos stond afgelopen weekend stil bij het veertigjarig bestaan. Over twee dagen verdeeld vierden zo’n 1000 gasten van alle leeftijden dit feit.

Op vrijdag was er feest voor relaties en collega’s. Op het bedrijfsterrein doorliepen bezoekers een Memory Lane vol beeldmateriaal en verhalen. Ze werden ook actief onderdeel van 40 jaar Wallaard-historie.

Met paintballgeweren verfden ze een container in bedrijfskleuren, in een klimwand bouwden ze mee aan een groendak, in de werkplaats moest in een kraan-simulator een vrachtwagen worden geladen en was veel van het nieuwe elektrische materieel te zien. Ook was er een kleurrijke sponsorhoek waarin tientallen verenigingen, sportclubs en evenementen hun vlag of shirtje toonden als dank voor de steun die ze krijgen.

Zelfgemaakt rapnummer

In de feesttent werden oprichters Aco en Frieda Wallaard door de directie toegesproken met een zelfgemaakt rapnummer en zo zat de feeststemming er al snel goed in. Met bands, DJ’s en catering van Brasserie Elco en het sterrenteam van de Giesser Wildeman bleef menig bezoeker langer hangen dan gepland.

Op zaterdag werd het hele terrein omgebouwd en was er nog eens groot feest, maar dan voor kinderen. Voor de kleinsten was er een sprookjestheater en kinderdisco, en voor tieners een Survivalstrijd waarbij ze met minikraantjes, kruiwagens en bladblazers aan het werk moesten. Als afsluiter was er een grootste paintballstrijd óp het bedrijfsterrein met veel beschutting achter de pallets, rioolbuizen, schaftketen en brugdelen waar Wallaard mee werkt.

Ruim 10.000 euro voor goede doelen

Bezoekers van het feest was gevraagd om geen cadeaus mee te brengen maar te doneren voor een nationaal en een regionaal goed doel. Dit bracht ruim 10.000 euro op, en tijdens het feest besloot de directie dit bedrag te verdubbelen. De goede doelen zijn Kika en de Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen.

Oprichter Aco Wallaard sloot het feest af met een wens richting de werknemers: “Bouw verder aan het bedrijf met plezier en gezondheid, en blijf betrokken bij de streek.”