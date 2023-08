Viering van 40 Jaar toewijding en succes bij Kooijman Autogroep – Uw Toyota en Kia Dealer!

VIANEN • Een mijlpaal van jewelste bij Kooijman Autogroep. Op dinsdag 22 augustus vierden we met trots en enthousiasme het 40-jarig werkjubileum van onze CEO, Gert Kooijman. Met vier decennia van toewijding, leiderschap en onvermoeibare inzet, heeft Gert een onuitwisbare stempel gedrukt op ons bedrijf, de autobranche én ons dealerschap van Toyota en Kia.

Gert Kooijman, een visionair en pionier in de automobielsector, heeft gedurende zijn indrukwekkende carrière bij Kooijman Autogroep de lat voortdurend hoger gelegd. Zijn vastberadenheid en toewijding hebben ons bedrijf en onze Toyota en Kia dealerschappen naar nieuwe hoogten gestuwd, waarbij hij niet alleen zorgde voor groei en uitbreiding, maar ook voor innovatie en klanttevredenheid.

Gert Kooijman geëerd

Het jubileum wordt gemarkeerd door een gezellige bijeenkomst, waarin Gert Kooijman wordt geëerd met een welverdiende gouden speld. Maar dat is nog niet alles! Taart, felicitaties en een feestelijke bos bloemen worden met veel liefde en waardering overhandigd door niemand minder dan zijn zoons; Mick en Junior, zijn dochter Roos en zijn steunpilaar, zijn vrouw Saar Kooijman.

Het succes van Gert Kooijman zou niet compleet zijn zonder de steun en inzet van het hele Kooijman Autogroep team, dat met evenveel toewijding de Toyota en Kia dealerschappen heeft doen floreren. Samen hebben we de visie van Gert werkelijkheid laten worden en hebben we van Kooijman Autogroep een vooraanstaande naam gemaakt in de branche, zowel als Toyota als Kia dealer.

Blik op de toekomst

Terwijl we terugkijken op de afgelopen 40 jaar vol succes en herinneringen, kijken we ook vol enthousiasme uit naar de toekomst die voor ons ligt. Met Gert Kooijman voorlopig aan het roer, weten we dat de komende jaren net zo inspirerend en vruchtbaar zullen zijn. Bovendien staat de opvolging klaar en popelt om in de voetsporen van Gert te treden. We zijn druk bezig met het klaarstomen van een nieuw leiderschapsteam dat met dezelfde passie en toewijding de legacy van Gert zal voortzetten, en dat de Toyota en Kia dealerschappen verder zal laten floreren.

Hierbij willen we onze klanten, medewerkers en partners hartelijk bedanken voor hun voortdurende steun en vertrouwen in Kooijman Autogroep als uw toegewijde Toyota en Kia dealer. Samen kijken we uit naar een toekomst vol nieuwe successen en mijlpalen!