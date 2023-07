Heijmans en Yunex Traffic bv gaan brug over De Noord renoveren

do 6 jul. 2023, 16:03

Zakelijk 505 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de technische installaties aan de brug over De Noord in Alblasserdam gegund aan Heijmans en Yunex Traffic bv.

De technische installatie voor bediening, besturing en bewaking van de brug is hard toe aan vervanging zodat de brug ook in de toekomst veilig en beschikbaar blijven voor het weg- en vaarwegverkeer. De staal- en betonconstructie zitten niet in deze scope en zullen naar verwachting over enkele jaren apart worden aanbesteed.

De Brug over De Noord gaat vanaf voorjaar 2025 tot en met voorjaar 2026 gerenoveerd worden. De Spijkenisserbrug, die tegelijkertijd is aanbesteed door Rijkswaterstaat, gaat in uitvoering in het najaar van 2024 tot eind 2025.

De selectie heeft plaatsgevonden op basis van de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het contract is gegund aan de combinanten op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Rijkswaterstaat is blij dat er een deskundige opdrachtnemer aan boord is voor deze grote klus en kijkt met vertrouwen uit naar een goede samenwerking. Rijkswaterstaat en Heijmans/Yunex Traffic BV gebruiken de komende tijd tot aan start uitvoering om de opdracht verder voor te bereiden.

De oude technische installaties van de Spijkenisserbrug en Brug over de Noord worden vervangen door een nieuw systeem voor de bediening, besturing en bewaking. Dit systeem is voor het eerst toegepast bij de Wantijbrug en wordt nu ook toegepast bij de Haringvlietbrug. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de bruggen overal op dezelfde manier beheren, bedienen en onderhouden, wat veel efficiënter is dan nu.

(Vaar)weggebruikers zullen in de toekomst naar verwachting minder hinder ondervinden van brugstoringen omdat Rijkswaterstaat deze met de nieuwe standaardsystemen sneller kan oplossen. Naast het vervangen van de technische installaties hoort ook het onderhoud van beide bruggen tijdens de realisatiefase tot de opdracht.

Hinder beheersen

Niet alleen het wegverkeer, maar ook de zeevaart naar Moerdijk en Dordrecht gaan hinder ondervinden van de renovaties. Per dag rijden er 35.000 voertuigen over de Spijkenisserbrug en ongeveer 21.000 voertuigen over de brug over De Noord. Daarnaast zijn beide bruggen belangrijke fietsverbindingen en liggen ze in een doorgaande zeevaartroute (Spijkenisserbrug) en staande Mastroute (Brug over de Noord).

Rijkswaterstaat zoekt samen met Yunex Traffic B.V. - Heijmans Infra B.V. naar mogelijkheden om de hinder te minimaliseren tijdens de renovatie. In afstemming met bestuurlijke stakeholders, belangenorganisaties, het bedrijfsleven en omwonenden zal worden toegewerkt naar een pakket van maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Stikstof

Bij de voorbereiding van het project is ervan uitgegaan dat gebruikgemaakt kon worden van de bouwvrijstelling gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Door de recente uitspraak van de Raad van State in het Porthos-project is deze vrijstelling komen te vervallen. Het project onderzoekt nog of, en zo ja in welke mate, er sprake is van stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden en welke maatregelen er eventueel nodig zijn.

De vernieuwing van de installaties van beide bruggen maakt deel uit van het landelijke Rijkswaterstaat programma Vervanging en Renovatie, waarbij in de komende jaren tientallen bruggen, viaducten en sluizen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw worden vernieuwd en opgeknapt. In Zuid-Holland gaat het om vrijwel alle bruggen en tunnels uit deze periode waaronder de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug.

Voor meer informatie over de renovatie van de brug over De Noord, zie: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n915-renovatie-brug-over-de-noord.