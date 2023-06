ElkeMelk uit Molenaarsgraaf wint in twee categorieën World Dairy Innovation Award

do 22 jun. 2023, 08:41

Zakelijk 994 keer gelezen

LONDEN/MOLENAARSGRAAF • Melkveehouder Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf heeft met zijn concept ElkeMelk twee World Dairy Innovation Awards gewonnen in de categorieën nieuw/opstartend bedrijf en beste ambachtelijk product.

Matthijs was als enige Nederlander genomineerd voor vier World Dairy Innovation Awards in Londen. De internationale nominatie was tot stand gekomen vanwege het concept in zijn boerenbedrijf om melk binnen 10 minuten uit de koe ín de fles hebben.

Normaal gaat de melk van tientallen koeien in één grote tank, wordt het verpakt en belandt het in de winkel. Bij de melk van boer Matthijs gaat dat anders. De melk van elke afzonderlijke koei wordt binnen 10 minuten gepasteuriseerd en verpakt. Op het etiket van de fles staat de naam van de koe en welke smaak de melk heeft: zoet of eiwitrijk.

Website

De melk uit Molenaarsgraaf ligt in heel Nederland in de supermarkt. Via een QR-code kunnen klanten meer informatie krijgen over de koe en kunnen ze een reactie achterlaten. Op de website staan foto’s van de koeien, zodat consumenten kunnen zien van welke koe ze melk gedronken hebben.

De jury van de World Dairy Innovation Award nomineerde ElkeMelk in vier categorieën: ambachtelijke producten, productie/technologie-innovatie, nieuw/opstartend bedrijf en marketingcampagne. De prijs is uiteindelijk gewonnen in de categorie nieuw/opstartend bedrijf en ambachtelijke producten.