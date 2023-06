Vier nominaties internationale World Diary Awards voor ElkeMelk uit Molenaarsgraaf

47 minuten geleden

Zakelijk 228 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • ElkeMelk uit Molenaarsgraaf is in vier categorieën genomineerd voor de World Diary Innovations Awards.

In deze wereldwijde verkiezing voor de zuivelindustrie maakt ElkeMelk bij ‘Artisan’, ‘Technical Innovation’, Start Up’ en ‘Marketing’ kans op een award. Eigenaar Matthijs Baan begon enkele jaren met zijn concept om via het etiket op de fles en een nieuwe manier van verwerking van de melk klanten te laten weten van welke koe de melk afkomstig is.

“Ik kreeg een paar weken terug de vraag om mij in te schrijven voor deze awards. Waarom niet, dacht ik. Ik ben dan ook heel blij met deze nominaties. We zitten met ElkeMelk nog in de fase van het opstarten. Met name op het gebied van de technologie die we gebruiken, zitten er nog wel een paar innovaties aan te komen.”

De uitreiking van de awards is volgende week in Londen.