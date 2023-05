Nieuwe beheerders voor dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas

1 uur geleden

Zakelijk 253 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Mick Uitman en Eida Uitman-van Muilwijk zijn de nieuwe beheerders van dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas.

Vorig jaar april hield de gemeente Molenlanden een bewonersbijeenkomst over het voortbestaan van De Beemd. Duidelijk was dat het gebouw met technische problemen te maken had (die minder groot bleken dan oorspronkelijk werd gedacht) en dat door corona het toenmalige beheerdersechtpaar geen kans heeft gehad om hun taak waar te maken.

Om de technische problemen op te lossen was geld nodig, wat de gemeente wilde investeren op voorwaarde dat aangetoond werd dat het dorpshuis als dorpshuis levensvatbaar is. Met een nieuw bestuur en veel vrijwilligers vanuit Oud-Alblas kon er een doorstart gemaakt worden. Begin 2023 werd duidelijk dat de gemeente een ‘go’ gaf voor De Beemd.

Horeca-ervaring

Via een oproep van het bestuur om in ieder geval het snackpunt weer te kunnen bemensen, werd contact gelegd met Mick en Eida. ‘De gesprekken met hen hebben ertoe geleid dat ze besloten zich als beheerder te verbinden aan dorpshuis De Beemd’, meldt het bestuur. ‘Mick en Eida zijn enthousiast, hebben horeca-ervaring, hebben ‘voeling’ met het dorp (Eida is er geboren en getogen) en hebben de intentie om het dorpshuis nieuw leven in te blazen en het een plek te laten zijn voor alle Oud-Alblassers.’

In het najaar zijn er vrijwilligersteams gevormd: klussers, tuinders, schenkers en bedenkers. ‘Mede doordat Mick en Eida in de gesprekken merkten dat er een enthousiast team vrijwilligers is betrokken, hebben ze ‘ja’ gezegd. Ze hopen met een leuk team van betaalde krachten én vrijwilligers De Beemd weer helemaal op de kaart te zetten.’

Schoonmaakbeurt

In de eerste helft van mei worden de papieren en apparatuur in orde gemaakt. ‘Tevens zal het dorpshuis en de terrassen e.d. nog een extra schoonmaakbeurt krijgen zodat alles fris is. Daarna hopen ze in de tweede helft van mei open te gaan.’