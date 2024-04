Damteams De Fakkel naar NK-finale

GOUDRIAAN • Maar liefst vier teams van cbs De Fakkel uit Goudriaan hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Nederlands kampioenschap schooldammen.

De Fakkel 1 en De Fakkel 2 eindigden in de halve finale in Heerde als eerste en tweede. In de finale op 25 mei in Hoornaar treffen ze onder meer teams van Samen op Weg (Hoornaar), School met de Bijbel (Noordeloos), Eben-Haëzerschool (Ottoland) en De Bron (Molenaarsgraaf).

De welpen streden in Heerde voor een finaleplaats. Tot in de laatste ronde bleef het spannend. De Fakkel eindigde uiteindelijk dankzij meer weerstandspunten op de eerste plaats. Team 2 klasseerde zich als zesde en ook dat was voldoende voor plaatsing voor de landelijke eindstrijd. De NK-finale voor de welpen wordt gespeeld in Julianadorp en ook hier zal de regionale inbreng groot zijn.