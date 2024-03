Wielerliefhebbers opgelet: programma 49ste Ronde van Lexmond bekend

wo 20 mrt 2024, 16:30

LEXMOND • De wielerliefhebber komt in april weer uitstekend aan zijn/haar trekken rondom de 49ste Ronde van Lexmond. Op 20 april is de wielerronde uiteraard het hoofdgerecht, maar ook op andere dagen is er van alles te beleven.

Op vrijdag 12 april is er om 18:00 uur al de Dikke Bandenrace bij Huis het Bosch en op donderdag 18 april is er vanaf 20:00 uur het Wielercafé in De Gouden Leeuw. Op vrijdag 19 april vertrekt vanaf cafetaria Bommel om 18:00 uur de familiefietstocht.

Programma 20 april

Op zaterdag 20 april is het dan zo ver: de Wielerronde van Lexmond. Om 14:00 uur starten de mensen met een startlicentie, om 15:00 uur de Sportklasse, om 16:15 uur is er de Hummeltjesrace en om 16:45 uur startten de amateurs, beloftes, elite-rijders en rijders in de categorie Professional-B.

Kijk voor meet informatie op de vernieuwde website: www.wielerrondelexmond.nl.