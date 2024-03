Geen ereklasse voor Waarddammers

ma 18 mrt 2024, 09:12

BLESKENSGRAAF • Met groot vertoon van macht werd de hoofdmacht van De Waarddammers dit seizoen kampioen van de nationale hoofdklasse. In voorgaande jaren betekende dat automatisch promotie naar de ereklasse. Dit jaar gaat de KNDB echter over tot kleiner klassen, waardoor een extra duel nodig was. Zaterdagmiddag traden de Alblasserwaarders thuis in het strijdperk tegen het sterke CTD Arnhem. Na ruim vijf uur dammen stond er een 12-8 nederlaag op het scorebord.

Shammie Kasnadi, Wim Kalis, Arie van de Weteringh, Thijs Verboon, André Droog, Anton Kosior, Peter Hartog en invaller Fred Roedolph boekten allen een remise. Uitgerekend Rik Verboon en Peter de Hek, met scores van respectievelijk 78% en 84% de meest productieve spelers van het afgelopen seizoen, konden het deze keer niet bolwerken.

Verboon overspeelde zijn hand in het late middenspel tegen Peter Kort en De Hek bezweek onder de druk van de Senegalese grootmeester en veelvuldig WK-deelnemer Macodou N’Diaye.

Na een zomer vol individuele toernooien in binnen- en buitenland komen de spelers in september weer bij elkaar om als team een nieuwe poging te wagen om op te stomen naar de prestigieuze ereklasse.