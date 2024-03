Pupillen van De Bron uit Molenaarsgraaf kampioen van Zuid-Holland Zuid

36 minuten geleden

Sport 137 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENAARSGRAAF • De pupillen van groep 7/8 van basisschool De Bron uit Molenaarsgraaf zijn afgelopen woensdag kampioen geworden van Zuid-Holland Zuid (ZHZ).

Zoals was voorspeld ging de strijd tussen de dammers van De Bron en van De Fakkel uit Goudriaan. In het onderlinge treffen konden de dammers uit Molenaarsgraaf de zenuwen het best onder controle houden en wonnen die wedstrijd en uiteindelijk ook het toernooi.

Het podium werd compleet gemaakt door het tweede team van De Fakkel. De teams hebben zich net als vele andere teams zich weten te plaatsen voor de halve finale van Nederland, die op 20 april gespeeld zal gaan worden.

Het toernooi werd gespeeld in Het Bruisend Hart in Hoornaar.