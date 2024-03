Leonie Trapman uit Bleskensgraaf doet mee aan EK Twirl: ‘Ik maak kans!’

57 minuten geleden

BLESKENSGRAAF • Leonie Trapman (21) uit Bleskensgraaf tot van 27 tot en met 31 maart mee aan het Europees Kampioenschap Twirl in Eindhoven.

Bij muziekvereniging EMS (Eendracht Maakt Sterk) in Hardinxveld-Giessendam bereidt ze zich voor op het EK. We stellen haar enkele vragen.

1. Wat is twirlen eigenlijk?

Leonie: “Twirlen is van oorsprong een vechtsport, die is ontstaan op de Samoa eilanden. Hierbij maakte men ingewikkelde bewegingen met stokken. Deze werden batons genoemd. Het is een combinatie tussen verschillende dansstijlen, turnen en ritmische gym. Ook word het wel eens verward met majorette, maar dat is het dus niet!”

“Twirlen bestaat uit veel verschillende onderdelen. Zo kan je op een wedstrijd bijvoorbeeld uitkomen in solo twirling 1,2 of 3 baton, dancetwirl, superXstrut, pomteam en nog veel meer onderdelen. Zelf kom ik op dit moment uit op solo twirling 1 baton, solo dancetwirl en Smallteam Dancetwirl. Dit doe ik bij muziekvereniging EMS. Dit jaar ben ik geselecteerd voor het Nationaal Pomteam voor het Ek Twirl 2024.”

2. Wat vind je leuk aan twirlen?

Leonie: “Ik vind het vooral heel leuk dat je echt op je eigen niveau een show kan uitvoeren. Ik merk zelf heel erg dat ik nu heel hard aan het groeien bent en dat merk je dan ook in de wedstrijden. Het is natuurlijk ook leuk dat ik overal een eigen pakje bij heb, die ik zelf heb laten maken.”

3. Hoe heb je je gekwalificeerd voor het EK?

Leonie: “Er was een auditiedag om in het nationale pomteam te komen. Na een dag waar heel veel mensen aan meededen, kreeg ik een paar dagen later te horen dat ik er bij zat. Het is fijn dat ze z’n nationaal team opzetten, omdat het heel lastig is om er solistisch te mogen staan. Voor de ervaring om een EK mee te maken is dit wel de perfecte oplossing.”

4. Wanneer en waar vindt het EK plaats?

Leonie: “Op woensdag 27 maart wordt het EK geopend. Dan is de eerste wedstrijd dag op donderdag met de sluiting en prijsuitreiking op zondag 31 maart.”

5. Denk je dat je kans maakt op een prijs?

Leonie: “Ik denk wel dat wij kans maken! We zijn nu al een aantal maanden keihard aan het trainen om een goede prestatie neer te zetten. Natuurlijk weet je niet wat de tegenstanders gaan doen, dus meer dan ons best kunnen we niet doen!”