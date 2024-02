AVVA stuurt Limburgse HOVOC puntloos naar huis

ma 26 feb 2024, 09:16

AMEIDE • De volleyballers van AVVA uit Ameide hebben zaterdag met 4-0 gewonnen van het hoger geplaatst HOVOC uit Limburg.

Waar de Ameidenaren in de vorige wedstrijd tegen Landgraaf geen punten mee naar huis konden nemen, werd er tegen HOVOC uit een ander vaatje getapt. In een goed gevuld Spant wist AVVA met goede servicedruk en prima volleybal de Limburgers puntloos te laten. Ook de jonge talenten Lennert Vuurens en Jonathan van Hoorne stonden hun mannetje. Met een resultaat van 4-0, kan AVVA in elk geval een weekend genieten van de vierde plaats in de 2e divisie.