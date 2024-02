AVVA Heren 1 op stoom in tweede divisie

AMEIDE • Het vorig seizoen gepromoveerde AVVA Heren 1 heeft zaterdag in Eindhoven tegen het in de top 3 geplaatste Haijraa een mooie 1-3 winst behaald.

AVVA heren 1, onder leiding van Arie Verhagen, wist de eerste set na een achterstand om te buigen naar een zwaar bevochten 23-25 (0-1), en wisten dit door te zetten in de tweede set naar een mooie 0-2 (17-25).

In de derde set vochten de Eindhovenaren zich terug en AVVA kon de set net niet naar zich toe trekken en zo werd het 1-2 (25-23).

De vierde set was er een met meerdere gezichten, AVVA kwam op een achterstand van 14-8. Het in grote getalen gekomen publiek in Eindhoven ging massaal achter hun ploeg staan en het bracht Haijra op meerdere setpoints, maar AVVA rechte de rug en wist met goed volleybal het tij te keren en won de set en daarbij ook de wedstrijd met 26-28 (1-3).

De mannen van AVVA spelen zaterdag om 14:00 uur in Het Spant te Ameide tegen Volley Lek en IJssel.