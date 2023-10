SNA verliest van koploper

1 uur geleden

Sport 186 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Een door de herfstvakantie incompleet SNA verloor zaterdag met 1-3 van koploper Next Volley 4.

Met de van VC WIK teruggekeerde Noël de Ruyter wilden de Bleskensgraafse volleybalsters de Dordtse lijstaanvoerder het vuur na aan de schenen leggen, maar door een hoge foutenlast en goed verdedigend werk aan Dordtse kant lukte dat onvoldoende: 17-25, 22-25, 22-25.

SNA slaagde er uiteindelijk wel in een punt in eigen huis te houden, want de spannende vierde set werd met 26-24 gewonnen.