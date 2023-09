Vangsten zomercompetitie Het Stekelbaarsje vallen tegen

ARKEL • Bij hengelsportvereniging Het Stekelbaarsje uit Arkel werd afgelopen zondag de negende Zomer Competitiewedstrijd gevist. 26 deelnemers waren naar de Putten gekomen.

De weersomstandigheden waren perfect, maar de vangstresultaten bleven wat achter. Met meerdere brasems, resulterend in een gewicht van 8276 gram, wist Herman Verhoef de vakwinst Hoogblokland kant op te eisen en de ‘Grote Put’ te winnen. Tweede werd Sjaak van der Kaa met een gewicht van 4600 gram. Derde Toon de Wit met 3486 gram.

Aan de Gorinchemse kant was de vakwinst voor Bram Boogert met 4749 gram, een tweede plaats voor William Teuling met 3629 gram, derde Gijs Verhoef met 2480 gram. In het Dichtbij Vak was de winst voor Eddy Vink met 602 gram, met als tweede Cor van der Kaa met 583 gram, derde Dirk van Straten 473 gram.

De Karper Put werd vandaag gewonnen door Herman Hoeke met 23100 gr. Tweede werd Patrick Grootveld met 13650 gr. Derde Bennie van Opijnen 9550 gram.

Volgende wedstrijd is de Open Wedstrijd dit jaar zowel voor de Karper Put en Merwede Kanaal.