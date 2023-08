met twee korte video’s

Jens van den Dool baalt van korte finale in Ronde van Noordeloos: ‘Dat maakte het lastig voor mij’

1 uur geleden

Sport Fotoseries 542 keer gelezen

NOORDELOOS • De Ronde van Noordeloos is maandagavond gewonnen door Axel van der Tuuk. De Assenaar was de rapste van een kopgroep van drie, die het koersverloop domineerde. De Brit Harry Tanfield kwam als tweede over de meet, de Hoogbloklandse smaakmaker Jens van den Dool moest genoegen nemen met de derde plaats.

Jens van den Dool brak het snelle en vanwege de rondjes van slechts 800 meter voor het publiek aantrekkelijke criterium heel vroeg open. "Ik wilde de koers hard maken, maar had niet de intentie om meteen al de beslissende demarrage te forceren", bekende de fel aangemoedigde Hoogblokland na afloop.

Dat gebeurde echter wel. Van den Dool kreeg de erkende hardrijders Harry Tanfield -de vroegere lead-outman van sprinter Marcel Kittel- en Axel van der Tuuk met zich mee en weg waren ze. Ondanks een lekke band voor de ‘thuisrijder’, die een ronde vergoeding kreeg, werd het toch sterk bezette peloton op een ronde gezet.





Vroege vlucht in de Ronde van Noordeloos. Met Hoogbloklander Jens van den Dool als aanstichter. #hetkontakt pic.twitter.com/aJJqorB3ea — Rick den Besten (@RickdenBesten) August 7, 2023

Controle

Van den Dool, Van der Tuuk en Tanfield controleerden daarna de koers. Met nog vijf ronden te gaan moest het peloton afsprinten. "Jammer dat de jury het gedubbelde peloton zo lang in de wedstrijd hield", stak Jens van den Dool zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Zo’n korte finale maakte het voor mij erg lastig om nog iets te ondernemen."

Van den Dool probeerde het nog wel twee keer, maar kreeg zijn medevluchters niet los.

In de sprint om de zege was de Jan van Arckel-coureur, die dagen voor de koers last had van zijn rug, kansloos. Wederom een podiumplaats dus, maar (nog) geen zesde overwinning. "Toch was het genieten hier", bedankte Van den Dool het publiek.

Winnaar Van der Tuuk zag dat Tanfield (te)veel energie in de premiesprint had gestoken en klopte hem gemakkelijker dan gedacht. "Maar mijn tank begon ook aardig leeg te raken, hoor. Een ijzersterk podium hier, dan is het extra mooi om op de hoogste trede te staan."