Simply Green wint Europese competitie

1 uur geleden

Sport 442 keer gelezen

HYGUM/BRANDWIJK • Tractorpullingteam Simply Green heeft in het Deense Sonder Hygum de Europese competitie in de 4,5 ton SuperSportEuroCup van de ETPC gewonnen.

De Europese competitie bestond dit jaar uit vier wedstrijden. Tijdens de laatste wedstrijd in Sonder Hygum was Laurens den Boer de bestuurder van Simply Green. In de finale met veertien tractoren zette hij met 99.43 meter de beste afstand neer. Back in Business (Denemarken) werd tweede met 97.36 meter en Red Impact derde met 97.14 meter.

Eindstand: 1. Simply Green, 114 punten; 2. Votech Blue Dream (Denemarken), 93 punten; 3. Krone Hulk II (Denemarken), 92 punten.

De volgende wedstrijd in de Nederlandse competitie staat op zaterdag 5 augustus in Lochem op het programma.