Regiorijders in top 20 bij NK tijdrijden

48 minuten geleden

Sport 166 keer gelezen

ELSPEET • Woensdag 21 juni reden Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf en Jost van de Streek uit Goudriaan in de top 20 tijdens het NK tijdrijden in Elspeet.

Het parcours was glooiend en 20 kilometer lang. Het was lastig om een goed ritme te vinden. Desondanks finishten beide junioren in de top 20 van Nederland. Jost werd achttiende en Thijs reed naar een negentiende plek.