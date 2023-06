met video

Eerste en tweede plaats voor Simply Green in Made

1 uur geleden

Sport 539 keer gelezen

MADE/REGIO • Simply Green heeft een succesvol tractorpullingweekend in Made achter de rug. Het groene gevaarte won de Europese wedstrijd en eindigde als tweede in de nationale wedstrijd.

Er waren acht deelnemers uit Europa aanwezig in Made. Laurens den Boer zette met Simply Green de winnende afstand neer: 102.76 meter. Red Impact (98.72) werd tweede en het Deense Blue Dream (95.79) derde.

Tussenstand na twee van de vier wedstrijden: 1. Simply Green, 54 punten; 2. John1 Extreme Edition (DK), 52 punten; 3. Red Impact, 46 punten.

De zevende wedstrijd in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO werd gewonnen door Secret of the Valley. De koploper in de nationale competitie kwam in de finale tot 111.11 meter. Laurens den Boer bleef met Simply Green op 110.72 meter steken, voldoende voor de tweede plaats. Red Impact (108.66) werd derde, Red Dream (Bleskensgraaf, 95.10 in de kwalificatie) zesde.

Tussenstand na zeven van de dertien wedstrijden: 1. Secret of the Valley, 128 punten; 2. Simply Green, 119 punten; 3. Erik Peeters, 103 punten.

De volgende nationale wedstrijd is op zaterdag 24 juni in Staphorst. In Europees verband wordt er zaterdag 9 juli weer gereden in Putten.