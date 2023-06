Veertiende plaats voor Ameide MO11-1 op Nederlands Kampioenschap

AMEIDE • Door de goede resultaten van afgelopen seizoen was Ameide MO11-1 uitgenodigd voor het Nederlands Kampioenschap.

Dit kampioenschap is afgelopen zaterdag in toernooivorm gespeeld bij Forza Almere. Door vice kampioen te worden in categorie 4 is dit team 14e van Nederland geworden.