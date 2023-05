Zeb Mesker toont karakter

27 minuten geleden

Sport 137 keer gelezen

RIJEN/MEERKERK • Jan van Arckel-jeugdrenner Zeb Mesker uit Meerkerk is zondag in categorie 3 achtste (zesde jongen) geworden in het criterium van Rijen.

Een dag eerder was Zeb in aanraking gekomen met een berenklauw, waardoor hij enkele grote blaren op zijn scheenbeen had. Desondanks wilde hij starten en pikte hij in Rijen aan bij de kopgroep.